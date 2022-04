Playoff NBA 2022 – I Miami Heat hanno imparato l’arte di vincere un talento non raffreddato: “È una filosofia organizzativa”

lei era una Una notte all’inizio di aprile, i Miami Heat avevano un vantaggio di 18 punti a 1:36 dalla fine contro i Chicago Bulls. È ora di chiamarlo. Quindi, quando l’allenatore Eric Spoelstra ha guardato verso il suo posto, ha chiamato un nome familiare.

Udonis Haslamora 41enne e con i capelli grigi sparpagliati a dimostrarlo, si alzò, si avvicinò al tavolo dei marcatori e fece il login.

Haslem, ora alla sua diciannovesima stagione, è uscito come abile nel 2002 e ha giocato in Francia per un anno prima di unirsi al campionato con la squadra della sua città natale.

Quando Haslem è entrato in gioco contro i Bulls quella notte, è sceso in campo insieme ad altri quattro giocatori increduli: Duncan RobinsonE Fabbro di HeywoodE Omar Yurtseven S Gabe Vincent.

Tutte le squadre utilizzano giocatori non certificati, e questa è la realtà in un campionato con 510 posti nel roster (compresi i contratti a due vie) e 60 selezioni di solo rinnovo a stagione. Tuttavia, secondo ESPN Statistics and Information Research, Miami è diventata la quarta squadra nella storia della NBA in questa stagione a utilizzare almeno cinque giocatori non accreditati in almeno 65 partite. Delle quattro squadre, solo The Heat ha un record di vittorie.

Gli Heat hanno perfezionato l’arte di conquistare i talenti non formati, perché devono farlo.

Pat Riley, capo del team di Miami dal 1995, ha fatto del suo meglio per perseguire i grandi nomi attraverso il commercio e la libera agenzia durante il suo mandato. La strategia ha funzionato: i campionati 2006, 2012 e 2013 la supportano.

Quando è arrivato per la prima volta a Miami, ha scambiato con Alonzo Morning e Tim Hardaway. Poi venne Eddie Jones e Brian Grant nel 2000. e Lamar Odom nel 2003. Odom e Grant sono stati utilizzati nell’accordo per acquisire Shaquille O’Neal nel 2004. Poi c’è stata la decisione di portare LeBron James e Chris Bosh nel 2010. Nel 2019, Riley ha portato Jimmy Maggiordomo.

Ma questi tipi di nomi spesso hanno grandi stipendi. Spesso significa anche che le selezioni si stanno spostando. Da quando ha preso la posizione, Riley ha fatto solo 14 scelte al primo giro in 26 bozze, tre delle quali sono state scambiate con offerte di estrazione notturna.

Per fare questo, e per avere successo, Miami deve sfruttare le sue firme non patinate.

“È la filosofia della nostra organizzazione”, ha detto Spoelstra a ESPN. “Lo facciamo da diversi anni ormai. Sappiamo cosa stiamo cercando. Non siamo per tutti, ma amiamo creare sogni”.

Miami ha legato Duncan Robinson a un contratto quinquennale da 90 milioni di dollari, il più grande per un giocatore non occupato nella storia della NBA. Wilfredo Lee / AP foto

Era la primavera del 2018, E Chet Kammerer, un membro veterano della divisione del personale degli Heat, stava lavorando con i giocatori per il prossimo draft NBA, che gli Heat non avevano nessuna delle loro scelte.

In uno studio privato a Los Angeles, ha visto un giocatore che non era un membro di molti dei draft board, ma che sentiva incarnare ciò che la sua squadra spesso doveva affrontare: una prospettiva non detta, con un ruolo definito, che poteva essere un pilastro. Venire.

Quel giocatore era Duncan Robinson, un ex trasferimento di 3a divisione che è diventato Michigan All-Star.

Camerer si è rivolto a un rappresentante di quel 24enne. “Allora qual è il piano del ragazzo?” chiese Kamerer.

La risposta ha risposto: “Uh, questo è il nostro primo allenamento”. “Non abbiamo un piano”.

Ma Kammerer ha avuto una sua idea. Si voltò verso il suo telefono e chiamò.

“Ho appena terminato il miglior tirocinio che abbia mai visto”, ha detto a Spoilstra.

Il direttore tecnico ha chiesto con entusiasmo del giovane promettente. Gli disse il camerer Duncan Robinson.

«Vuoi dire il sesto uomo del Michigan?» chiese Spoilstra incredulo.

Ed è così che The Heat ha messo gli occhi sul Big Ten Sixth Man of the Year 2017-18 dopo il suo primo allenamento professionale.

Dopo essere andato avanti senza redigere, Robinson ha firmato per far parte della squadra della Miami Summer League. In sette partite nei campionati di Sacramento e Las Vegas, Robinson ha segnato una media di 12,4 punti, tirando 21 punti su 38 dall’arco.

Questa performance gli ha aiutato a guadagnarsi un contratto a due vie con gli Heat. Da lì, Robinson ha trascorso del tempo con la squadra della G-League di Miami, Sioux Falls Skyforce. Quando è iniziata la stagione 2019-20, Robinson aveva ottenuto un lavoro iniziale.

La scorsa estate, Robinson ha firmato il più grande contratto nella storia della NBA per un giocatore non occupato: $ 90 milioni in cinque anni.

La storia di Robinson è familiare nella serie di Miami. Passaggio 1: trova un potenziale cliente. Passaggio 2: provalo. Passaggio 3: guardalo avere successo.

“Ti daremo la stessa possibilità che ti daremmo per primo nella bozza”, dice Haslem. “Devi lavorare sodo. Ma diamo a tutti questa fiducia. Crediamo nella leadership a tutti i livelli”.

La ricetta per il successo di Hit è così semplice. Sebbene ogni giocatore scoperto da Hit non diventi una storia di successo, l’organizzazione è coerente nei suoi criteri di ricerca.

“Persone che sono impegnate nel lavoro e in quel processo”, dice Spoelstra. “Il nostro staff tecnico, la maggior parte di loro sono prodotti del nostro programma di sviluppo dei giocatori. Stanno facendo un lavoro eccezionale”.

gioco 0:20 Uno dei The Heat insegue il ragazzo dei Bulls in modo che possa fermarlo da dietro.

Max StraussDa parte sua, dice che tutto torna alla squadra che si prende cura dei singoli giocatori.

“Vogliono lavorare con te e farti sembrare fantastico”, dice Strauss. “Quando ti dedichi completamente alla cultura e al lavoro, sei ricompensato per tutto lo sforzo che ci dedichi… Questa è davvero la cosa più grande che distingue The Heat da tante altre organizzazioni: quanto si preoccupano e si sforzano di sviluppare gli uomini .”

Spoelstra afferma che lo sviluppo dei giocatori si rifà al lavoro di veterani come Haslem.

“Questa è davvero la cosa più importante. Puoi fare tutto il lavoro, ma se i tuoi veterani non stanno davvero promuovendo e rendendo le cose facili, è davvero difficile per i ragazzi di questo campionato”, dice Spoelstra. I nostri veterani sono stati eccezionali.

E il più grande guerriero di tutti guida la carica.

“Il motivo per cui facciamo lavorare questi ragazzi così duramente è che prima ancora di parlare con loro di basket, facciamo loro sapere che fanno parte della famiglia e che vogliamo il meglio per loro”, dice Haslem.

“Capisco che la tua carriera potrebbe non essere qui per tutto il tempo che vuoi, ma mentre sei qui, investirò su di te in modo che tu possa ottenere il massimo dalla tua carriera, non importa dove tu vada”.

Stanno ascoltando.

Robinson dice: “Da giovane rozzo, entri in questa organizzazione e indossi questa maglietta, e non hai bisogno di guardare oltre (Haslem). Ama gli sfavoriti. Ama gli uomini con le patatine sulle spalle. Si adatta perfettamente .”

gioco 0:19 The Heat è stato molto efficace in un tiro da tre punti per tutti i suoi giocatori contro gli Hawks.

era robinson Ha partecipato a tutte le partite tranne 16 nelle ultime tre stagioni per T.

Il suo ruolo è cambiato alla fine della stagione regolare 2021-22. Spoelstra ha cacciato Robinson dalla panchina e ha spostato Strus, un altro giocatore sciatto, nella formazione titolare. Con l’inizio di Strauss, Miami ha vinto 14-2.

“È un ambiente competitivo”, afferma Strauss. “Va bene a ragazzi come noi perché cerchiamo di cogliere ogni opportunità perché non si sa mai quando ne otterrai uno o se ne otterremo uno in primo luogo”.

Robinson non ha mai perso un momento.

Ha segnato 27 punti nella prima vittoria di Miami per 115-91 sugli Atlanta Hawks domenica, eguagliando il suo miglior punteggio complessivo durante una partita di stagione regolare, e ha stabilito un record di playoff di Heat con otto da tre punti.

I giocatori di Miami hanno raccolto quasi il 40% dei loro punti totali in questa stagione, il secondo miglior giocatore della NBA. Robinson (10,9 punti a partita), Strus (10,6 PPG), Caleb Martin (9,2 PPG) e Gabe Vincent (8,7 PPG) rappresentano quasi l’80% di quei 3.595 punti.

Il 17 dicembre 2021, contro gli Orlando Magic, i giocatori di Miami hanno segnato 83 punti, il secondo maggior numero di squadre in questa stagione. In effetti, ci sono stati 14 casi di giocatori non accompagnati che hanno segnato 70 o più punti in una partita di stagione regolare nel 2021-22, secondo la ricerca ESPN Stats & Information. Gli Heat ne avevano otto.

E avevano bisogno di tutti, beh Jimmy Butler, Kyle LowryE Pam Adebayo S Tyler eroe Hanno perso un totale di 86 partite.

Quattro dei Big Five in questa stagione per gli Heat sono stati giocatori incredibili: Robinson (79), Vincent (68), Strauss (68) e Demone Dewyn (67). PJ Tuckerche è stato selezionato al secondo turno del draft 2006, è arrivato secondo in quella lista con un punteggio di 71.

Quel record ha portato gli Heat a una stagione di 53 vittorie, la prima delle 50 vittorie a South Beach dai Big Three dello scorso anno nel 2013-14, e si è assicurata il primo posto.

“Non abbiamo la libertà che avevano i coscritti”, dice Haslem. Non possiamo permetterci il lusso di commettere gli errori che fanno le reclute. Non possiamo permetterci il lusso di essere pigri come reclute. Non possiamo permetterci il lusso di non conoscere commedie che i reclutatori non conoscevano. Non possiamo permetterci di non giocare a pallone duro come le reclute. Non abbiamo quei lussi quando non sei reclutato.