Pochettino non sa quando Ramos potrà allenarsi di nuovo, e di nuovo il suo infortunio – Prinsa Lieber

“Sappiamo che ogni volta che c’è un infortunio, allora (ciò che conta) è lo sviluppo quotidiano. Quindi non possiamo sapere la portata o quanto tempo ci vorrà per allenarci di nuovo. Prima di giocare, allenarsi, che è la cosa più importante ” Pochettino ha annunciato alla domanda se Ramos sarebbe disponibile per la partita decisiva contro il Real Madrid in Champions League.

Immediatamente prima di queste spiegazioni durante la conferenza stampa prima della partita di Coppa di Francia che il Paris Saint-Germain giocherà lunedì contro il Nizza, il club della capitale francese ha confermato in un messaggio sul proprio account Twitter che il difensore spagnolo, 35 anni, si è infortunato .