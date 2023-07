Pokémon Sleep registra i suoni che emettiamo mentre dormiamo, inclusi grugniti e scoregge

E adesso I Pokémon dormono Ora disponibile gratuitamente su telefoni cellulari iOS e Android, l’epica community di fan Pokèmon Questa intrigante nuova app che ci invita a dormire sta testando per attirare esseri sempre più forti per indagare sui loro cicli e posture del sonno. È un’app sana Gioco Questo, come tanti altri App di stile, Registra i suoni che emettiamo mentre dormiamo Quindi conosciamo meglio le nostre abitudini.

Quali sono i suoni che vengono prodotti durante il sonno? comunità di gioco in I Pokémon dormono Stai condividendo registri audio delle tue app e sembra che ce ne siano molti Flatulenza e gas Partecipa alle loro ore di sonno. Ci sono già molti video di compilation di tutti Scoreggia e grugniti che sono registrati nel nuovo App A Pokèmoncontenuti che vanno contro lo stile di gioco fresco e civettuolo.

Una delle grandi scoperte di Pokémon Sleep è la capacità di sentire i suoni che emetti mentre dormi. Tutto il rumore 💩💨 pic.twitter.com/Sm9dF8rJxQ– PokéXperto (pokeXperto) 12 luglio 2023

giocare I Pokémon dormono Dobbiamo solo Metti il ​​nostro dispositivo mobile vicino al nostro cuscino quando andiamo a dormire. La mattina dopo (o quando ci svegliamo) possiamo controllare i risultati della sessione di sonno. Più dormiamo, più Pokémon appariranno intorno a Snorlax.

L’obiettivo è quello di collaborare con Professor Neroli Nello studio di queste creature Pokemon, e precisamente nelle posizioni in cui questi mostriciattoli tascabili dormono accanto a Snorlax. A differenza di altri giochi della saga, qui non dovremo compilare un Pokédex ma un Dormedex-Registra nuovi Pokemon e posizioni che sbloccheremo durante il sonno.