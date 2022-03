Ponte navale per inviare gas da Barcellona all’Italia

Un ponte navale tra Barcellona e La Specia per inviare gas liquefatto in Italia. Piccole navi metaniere trasportano il carburante dai grandi serbatoi del porto di Barcellona all’impianto di ripristino di Panicaglia, situato a pochi chilometri dal porto di La Specia (Liguria), le cui banchine non possono ospitare grandi navi. Le strutture di Panigaglia sono obsolete. “Lanceremo un gasdotto virtuale con un sistema di piccole navicelle spaziali”, ha detto al quotidiano toscano. Nazione Marco Alvera Amministratore Delegato di Snam, società per azioni che gestisce la rete di trasporto del gas in Italia.

È stato scritto che il porto di Barcellona avrebbe svolto un ruolo appropriato nella mappa energetica ridisegnata dalla guerra in Ucraina. Con una capacità di stoccaggio di 800.000 metri cubi di gas liquefatto, lo stabilimento Enagas di Barcellona è il più grande impianto di riciclaggio del Mediterraneo. Eredità Pere Duran Ferrell , L’ingegnere che ha introdotto il gas naturale in Spagna negli anni Sessanta. Panigaglia può stoccare solo 90.000 metri cubi di combustibile liquido. Una volta gassificato nuovamente, un metro cubo di gas liquefatto viene convertito in 600 metri cubi di gas. La liquefazione avviene raffreddando il gas a -160º e il ricircolo richiede un graduale aumento della temperatura del carburante.

L’impianto di Barcellona riceverà rifornimenti da grandi metaniere spedite in Italia, che le immagazzineranno nei propri serbatoi, e navette le trasferiranno sulle coste dell’ex Repubblica di Genova per pompare gas nella rete italiana. Momenti questi con tre impianti di ripristino in tutta la penisola: il già citato stabilimento di Panicaglia, una stazione galleggiante situata nei pressi del porto di Livorno in Toscana e una stazione ad alta capacità sul Porto Lavande, isola artificiale al largo dell’Adriatico. Venezia. L’impianto può stoccare 250.000 metri cubi di gas liquido.

L’Italia, che fa molto affidamento sul gas russo, sta elaborando urgentemente piani di emergenza

La penisola iberica ha attualmente sette stazioni di servizio (sei in Spagna e una in Portogallo) che ammontano al 30% della capacità di stoccaggio e al 25% della capacità di gas rinnovabile in tutta Europa. Il problema con la penisola iberica è che è meno dipendente dal gas russo e manca di collegamenti transfrontalieri con la rete europea. Questa è la chiave L’eccezione iberica Approvato dall’ultimo Consiglio europeo. Per questo si sta valutando la riapertura del gasdotto Midgate, interrotto tre anni fa in Catalogna. Le connessioni transfrontaliere di gas ed elettricità sono oggi una priorità per l’UE, ma non saranno risolte in due o quattro giorni.

Il governo italiano sostiene da più di due anni il rilancio di Midcat, ma ha fretta di considerare i rischi per la sua sicurezza energetica. Ci sono fabbriche defunte. L’Italia consuma molto gas (76 pcm all’anno, contro i 33 della Spagna, un pcm per miliardo di metri cubi). Un consumo così elevato dipende per il 40% dalla Russia. Il gas russo passa attraverso le Alpi attraverso la Svizzera e l’Austria. L’Italia riceve gas dall’Algeria attraverso il gasdotto Enrico Matte: l’Italia è il principale cliente dell’Algeria, davanti alla Spagna. Riceve anche gas dall’Azerbaigian attraverso un gasdotto dall’Albania al Mare Adriatico. L’Italia non ha centrali nucleari, a causa dell’opposizione sociale e dell’alto rischio di terremoti. E non genera tanta energia rinnovabile quanto la Spagna. È il paese più densamente popolato e altamente urbanizzato, con una popolazione di 60 milioni di abitanti, che copre metà della superficie della penisola iberica. Insomma, l’Italia oggi è il Paese più vulnerabile alle fluttuazioni del mercato energetico. La tensione è alta e si stanno preparando piani di emergenza per il prossimo inverno. Il ponte navale con Barcellona faceva parte di quel piano di emergenza

La società statale SNAM avvia uno studio sul gasdotto sottomarino a Barcellona-Genova

Nel medioevo l’Italia stava valutando anche la costruzione di un gasdotto sottomarino tra Barcellona e la costa genovese (vedi Davanti Il 18 marzo) in alternativa al Midcat, se alla Francia viene impedito di ripartire. Snam ha avviato il primo studio tecnico di questo potenziale gasdotto.

L’Italia bussa a molte porte. Ha ordinato più gas dall’Algeria e sta cercando nuovi accordi in Qatar, Egitto, Congo, Angola e Mozambico. Attendere la consegna del gas nordamericano Joe Biden Verso l’Europa. Ha anche cercato supporto logistico dalla Spagna.