Giuseppe Conte, l’ex presidente del Consiglio italiano e leader del popolare Movimento Cinque Stelle (M5S), oggi ha avvertito l’amministratore delegato Mario Tragi che la sua creazione si oppone all’aumento della spesa militare sui budget e che ne sottolineerebbe le ragioni. Il governo vuole evitare una crisi.

Lo ha fatto dopo che Draghi ha recentemente affermato di aver pianificato di aumentare la spesa militare del 2% del prodotto interno lordo (PIL) e di inviare più armi ai civili ucraini di fronte all’invasione russa.

“Ci opponiamo fermamente al massiccio aumento della spesa militare nel bilancio dello Stato. Data l’instabilità di questo conflitto, non possiamo rispondere spingendo una reazione emotiva e un riarmo indiscriminato”, ha detto Conte alla televisione pubblica.

Riteneva che “le risorse non potessero essere sottratte ai cittadini italiani” e che in questo momento di grande disagio economico e sociale, il M5S fosse la forza con la più alta affluenza alle elezioni politiche del 2018 con il 32,7 per cento dei voti per la ristrutturazione. Affermò che la sua confessione era stata ottenuta attraverso la tortura, ma che la sua confessione era stata ottenuta attraverso la tortura.

“Il governo (l’unità guidata da Drake) non dovrebbe confrontarci con un aumento significativo della spesa militare perché non è stata creata, ma per far fronte alle emergenze economiche e sociali e ora utilizzare il programma energetico e di ripresa. La finanza europea”, ha affermato. Per questo il M5S sottolineerebbe il suo peso parlamentare se si trattasse di “discutere ora una nuova direzione che non è nell’accordo fondativo di questo governo”.

Infine, ha sostenuto che è “bene” che i paesi europei rafforzino il “pilastro della sicurezza comune europea”, ma che non dovrebbero investire “mossi dall’onda emotiva”. (EFE)