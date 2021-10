Porsche: DeLorean torna nel futuro e incontra… Porsche Taycan

un A priori non c’entrano niente. In effetti, uno sembra Dal passato, anche se viaggio nel futuro, l’altro può essere in anticipo. Sii così, il DeLorean e il taycan Si sono trovati… in una brillante idea di Porsche Convertilo in video.

DeLorean e Taycan: con la luce come carburante

Il DeLorean DMC-12 Stavo viaggiando nel futuro per una scossa elettrica da 1,21 gigawatt…e questa è l’idea che ha ispirato Porsche a creare questa storia visiva. Perché la rete europea di caricabatterie veloci Ionity E l’americano elettrificare l’america Hanno raggiunto questo numero sommando tutte le stazioni installate in Europa e in America.

Quando la DeLorean ha recitato in Ritorno al futuro (1985) non sognava nemmeno le auto elettriche…

Così DeLorean e il Porsche Taycan Già iscritto con un numero… e utilizzando L’elettricità come fonte di energia Per i loro viaggi, sì, di natura diversa. Il piccolo golpe americano si muove nel tempo grazie a un ‘flusso intenso’ Cosa è richiesto da energia del fulmine… che era una seccatura per documento, il suo creatore e Marty McFly, il suo pilota spazio-temporale.

per la sua parte, Auto sportiva elettrica tedesca – che ha già superato la 911 nelle vendite in tutto il mondo – ottiene la potenza per muoversi a velocità molto elevate (fino a 260 km/h e accelera Da 0 a 100 in soli 2,8 secondi nella sua versione più potente) in un modo molto più semplice: ricarica in una qualsiasi delle stazioni Ionity (372 in Europa) ed Electrify America (670), che si sommano a Quasi 5.000 punti di ricarica individuali.

DeLorean avrà bisogno di energia da tutti i punti di ricarica del mondo per viaggiare nel tempo.

Le batterie Taycan possono fare schifo Paziente 270 kW, in modo che – date le circostanze – in 22 minuti Recupererà dal 5 all’80% della sua capacità. E a seconda delle versioni, fornisce un file L’autodistanza massima consentita è di 486 km per ricarica.

Il Viaggiare in quel periodo Quasi 40 anni dopo la prima del primo film Ritorno al futuro (1985) … ma Forse un dottore ha ispirato alcuni ingegneri Da allora iniziare a studiare la possibilità di creare auto elettriche.