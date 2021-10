Video: introducono un’auto elettrica volante in stile “Star Wars” che funziona come una “console per videogiochi”

Il jet personale Jetson One può essere prenotato per circa $ 92.000.

La società svedese Jetson Aero possiede Piede Ufficialmente, oggi, giovedì, l’auto volante elettrica personale Jetson One, modellata sull’hovercraft della saga di “Star Wars”.

Il velivolo è un ottocottero con quattro bracci sporgenti dalla fusoliera, ciascuno con una coppia di rotori e Potenza totale 88 kW.

Con un peso di soli 90 chilogrammi, Jetson One è in grado di raggiungere un Velocità massima 102 chilometri all’ora. Tuttavia, le batterie hanno un’autonomia limitata, fornendo solo circa 20 minuti di volo.

La tua guida è simile all’utilizzo di un .controlli console per videogiochi. L’operatore utilizza una leva di accelerazione, un “joystick” e alcuni pedali per controllare i suoi movimenti, mentre un computer garantisce stabilità in aria.

Jetson Aero assicura che l’auto abbia un tettuccio che può essere dispiegato in breve tempo. È inoltre dotato di sensori Lidar per il tracciamento del terreno e l’evitamento degli ostacoli.

Per ottenere il Jetson One, chi è interessato dovrà pagare un po’ $ 92.000. Tuttavia, tutti i prodotti Jetson Aero 2022 sono impegnati.