Portale di notizie del governo delle Isole Canarie

Sei compagnie canarie si incontreranno sabato 8 e domenica 9, con spettacoli gratuiti e altri a 3 euro

Il Festival Internazionale Clownbaret (FIC) Il meglio del Canary Circus si riunirà questo fine settimana all’Espacio La Granja a Santa Cruz de Tenerife. La 16a edizione del festival ha voluto avere alcune delle migliori discipline delle Isole Canarie, programmando i loro spettacoli in uno degli spazi di riferimento culturale di Tenerife.

Sabato 8 e domenica 9 si incontreranno sei compagnie delle Canarie: Clownbaret, Sky Circus, Vértice Heart, Kaleido Zirkus, Ale Risorio e Circanario saranno le star di questo fine settimana.

Clownbaret prende il via sabato 8 con “The Pestoff”. Saranno le 17:30 nel parcheggio Espacio La Granja. Woody e Macaroni si incontrano per festeggiare il compleanno dell’azienda. Per fare questo, si vestono bene e vogliono che il pubblico partecipi a questa meravigliosa festa.

Sky Circus sarà seguito da “Carousel”. Sarà anche nel parcheggio Espacio La Granja. Lo spettacolo Sky Circus sarà di per sé un circo, progettato per portare il fascino e la grandiosità che emana da una grande vetta ai teatri al coperto e alle strade.

A finire sabato ci sarà Vértice Heart. Tenerife ha combinato tre spettacoli per deliziare il pubblico della FIC. Rubén Adrian e Sarai Sals svilupperanno “Language”, “Kolgada Dragrada Quarterly” e “Sola”. Saranno le 20:00 a Espacio La Granja ed è necessario acquistare un biglietto per questo spettacolo. Può essere acquistato al seguente link: https://bit.ly/3V9pZWE

Domenica 9 ottobre, lo spettacolo continua all’Espacio La Granja. Kaleido Zirkus si aprirà oggi con “Lo sai!” Saranno le 17:00. Max Burton, un presentatore pazzo, porta fuori dai televisori il suo spettacolo per nuovi talenti e coinvolge il pubblico in una competizione in cui i partecipanti scoprono nuove abilità, sensazioni e, soprattutto, fiducia in se stessi. Il pomeriggio proseguirà con Ale Risorio e “Alegrativo”. È un sottile pezzo di improvvisazione, clownerie e poesia assurda. Un clown incontra i suoi fan e mostra amore tra di loro.

Domenica 9 ottobre si concluderà con Circanario. “Sacra Famiglia” è la loro offerta alla FIC. Le Canarie offrono sessanta minuti ad alto livello tecnico, tanto umorismo, danza e circo. Saranno le 19:00 e i biglietti possono essere acquistati dal sito web dell’Espacio La Granja