PowerLeader ha lanciato il suo primo processore PowerStar P3 basato su x86 con un aspetto simile al processore Intel 10 Gen

Cina Continuare ad andare avanti indipendenza tecnologicaSebbene sia un importante produttore di prodotti elettronici, la tecnologia e il design sono essenziali per creare i propri prodotti. presso ITHome Ce lo insegnano Comandante di Forza presentato A Nuovo processore basato su x86, PowerStar P3È un processore di prima generazione per computer desktop della stessa azienda Non ha fornito molti dettagli.

immagine ESSO

Quando vediamo il design di questo nuovo PowerStar P3 ci sembra familiare, e lo è Ha lo stesso aspetto dei processori Intel di tre generazioni fa, che utilizzavano il socket LGA 1200.. L’azienda ha introdotto questo prodotto come processore con un’estensione Ottime prestazioni ed ecosistema maturoma l’unica caratteristica tecnica che conosciamo è proprio perché poteva essere vista stampata sulla CPU, che è una velocità di clock di 3,7 GHz.

Secondo l’annuncio di questo nuovo processore, sarà vettoriale Per computer desktop per l’uso quotidiano Come attrezzature governative, istruzione, energia, industria, finanza, assistenza sanitaria e persino giocattoli. Alla presentazione di questo processore è stato mostrato anche un piccolo computer di casa, il PT620P, che lo ha eseguito Si sono assicurati che fosse molte volte superiore alla CPU localeSupporta anche più sistemi operativi come Windows e sistemi operativi personalizzati.

immagine ESSO

Un altro passo per la Cina per diventare tecnicamente indipendente dagli altri paesi, sebbene sia più un nuovo guaritore, Sembra un Intel rinominato.

La fine dell’articolo. Raccontaci qualcosa nei commenti!