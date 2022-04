iOS | Come nascondere foto e video personali dalla Galleria iPhone | mela | sistema operativo | Galleria fotografica | Applicazioni | Smartphone intelligenti | tecnologia | trucco | vagare | Telefoni cellulari | nda | nnni | dati

Tutti gli attrezzi portatili di Apple, parlando iPhone, memorizzano automaticamente qualsiasi foto o video che scatti con la fotocamera del dispositivo, ma non solo, salva anche le foto che scarichi su Internet, social network, applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp, Telegram, ecc., creando anche una sezione chiamato Schermate quando si acquisisce uno screenshot Almeno uno schermo. In questa opportunità, ti insegneremo a nascondere (senza app aggiuntive) le tue foto o video più privati ​​o pericolosi.

Come ricorderete, le ultime foto sono state scattate o scaricate nel formato . I phone Si trovano nella galleria fotografica, esattamente nella cartella “Recenti”, che può essere a disposizione di chiunque se decida di prestare il proprio cellulare, tuttavia, con il trucco di nascondere questi elementi, scompaiono non solo dalla cartella “Recenti”. ”, ma anche da altri album.

Come nascondere foto e video su iPhone

Innanzitutto, trova la foto o il video che desideri nascondere nella tua galleria. I phone .

. Ora tocca l’icona Condividi presente nella parte inferiore dello schermo.

Verranno visualizzate diverse opzioni, tocca “Nascondi” e fai clic su “Accetta” per salvare le modifiche.

È anche possibile nascondere più foto in un’unica azione, basta andare nella panoramica della cartella “Recenti” e fare clic su “Seleziona” in alto a destra.

Scegli le foto che desideri e fai clic su “Condividi”>”Nascondi”.

Pronto, sarà tutto, sicuramente ti starai chiedendo dove sono stati salvati i file? È semplice, nella scheda album verrà creata una sezione con il nome “Nascosto”, qui verranno archiviate le tue foto o video personali e se li elimini da qui torneranno alla libreria principale. Inoltre, è possibile nascondere la cartella “nascosta” in modo che non lasci tracce nella galleria, attenersi alla seguente procedura:

Accedi a “Impostazioni” da I phone .

. Fare clic sull’opzione “Trova foto”. ″ ed entra nelle impostazioni della sezione.

ed entra nelle impostazioni della sezione. Infine, disattiva l’interruttore “Album nascosto”. Se vuoi vedere di nuovo la cartella, attiva questo interruttore.

Dispositivi compatibili con iOS 15

Non tutti i telefoni prodotti da Apple sono compatibili con l’ultima versione del loro sistema operativo. Per vedere se il tuo smartphone apprezzerà tutte le nuove funzionalità dell’ultimo aggiornamento, controlla il seguente elenco di dispositivi compatibili con iOS 15: