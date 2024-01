Principale marchio di stampanti laser in Europa

fratello Nel terzo trimestre dell'anno, nel mercato delle stampanti laser, HP ha sovraperformato il suo concorrente più vicino, HP, di circa 1,5 punti percentuali. Questo risultato segna la seconda volta negli ultimi 12 mesi che Brother ha raggiunto la maggiore quota di mercato dei laser, questa volta coprendo tutta l'Europa con circa 390.000 unità vendute. Ciò è stato evidenziato dal rapporto trimestrale sul monitoraggio delle periferiche globali della International Data Corporation (IDC).

In particolare, concentrandosi sulle vendite dei laser A4, la leadership di Brother si è ulteriormente ampliata, conquistando una quota di mercato del 30%, quasi tre punti percentuali in più rispetto al suo concorrente più vicino, HP. Dal 2018, Brother ha registrato una crescita costante della sua quota di mercato dei laser A4 in tutta Europa, evidenziando il suo impegno nel fornire apparecchiature di alta qualità che soddisfano le esigenze domestiche e professionali.

Nel terzo trimestre dell'anno i dispositivi dell'azienda rappresentavano il 26% del mercato totale dei laser nel continente

Nel 2023, questa tendenza continua con il lancio di nuovi laser progettati per soddisfare la crescente domanda negli ambienti di ufficio tradizionali e nei sistemi di lavoro ibridi, dove le persone svolgono i loro ruoli sia a casa che in ufficio.

“La crescita della nostra offerta laser è dovuta in parte agli investimenti nelle nostre offerte MPS (Managed Printer Service) complete e in abbonamento, progettate per soddisfare le esigenze dei clienti, sia piccole che grandi imprese, e dei nostri partner di canale”, ha affermato Christopher Marshall, CEO di Brother International Europe. Utilizzando un'offerta semplice ma completa, siamo in grado di soddisfare rapidamente le crescenti esigenze di molte aziende in tutta Europa, come si riflette negli ultimi dati IDC.

Fratello contro HP

Le nuove stampanti laser A4 di Brother sono progettate per migliorare la produttività e l'efficienza delle aziende di tutte le dimensioni offrendo velocità di stampa e scansione rispettivamente di 50 ppm e 100 ppm. Ciò consente agli utenti di svolgere le proprie attività con maggiore velocità e agilità.

Inoltre, incorporando una maggiore durata, queste stampanti garantiscono affidabilità a lungo termine, che si traduce in una significativa riduzione dei costi di manutenzione, aumentando così la redditività delle aziende.