Protesta contro la riforma delle pensioni in Francia negato l’ingresso al Museo del Louvre Di Reuters

PARIGI (Reuters) – Gli unionisti contrari alla legge del presidente Emmanuel Macron che innalza l’età pensionabile in Francia hanno chiuso lunedì il museo del Louvre a Parigi, tra lo sgomento della folla di visitatori.

Marciando pacificamente contro i piani per far lavorare la maggior parte dei francesi per altri due anni, fino all’età di 64 anni, per pareggiare il budget pensionistico – tramite un disegno di legge approvato senza voto parlamentare – un piccolo numero di manifestanti si è riunito ai piedi della piramide di vetro del Louvre. Uno striscione diceva: “Andare in pensione a 60 anni: lavorare di meno per vivere di più”.

Una fila di turisti frustrati serpeggiava attraverso il cortile.

“È assurdo”, ha detto Samuel, un turista messicano che non ha dato il suo cognome, “siamo venuti da tutto il mondo con i nostri figli per visitare un museo ed è assurdo che 20 persone blocchino l’ingresso”.

“Capisco davvero le tue ragioni, ed è giusto”, ha detto Jane, una visitatrice londinese, “Ma vorremmo tutti andare a vedere ‘Mona Lisa’”.

Tra i manifestanti c’erano dipendenti del Museo del Louvre. Una guida turistica del Museo del Louvre è uscita per rivolgersi ai visitatori. “Speriamo che capiscano le nostre ragioni”, ha detto.

La manifestazione è arrivata il giorno prima del decimo round di scioperi e marce di strada in tutto il paese, e dopo giorni di violente proteste scoppiate nelle città di tutta la Francia per la riforma delle pensioni.

La polizia di Parigi, invece, ha riferito che stava effettuando un’operazione per impedire assembramenti non autorizzati davanti al Centre Pompidou, altro museo emblematico di Parigi.

