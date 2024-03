Pubblicare nuovi standard globali che disciplineranno l’attività di audit interno

Pertanto, tra gli sviluppi più importanti del documento c’è l’inclusione di A Una sezione speciale per il settore pubblico Dove vengono sviluppate guide e direttive per i revisori interni per il management che rispondono alle specificità del loro settore, in ambiti quali governance, struttura organizzativa, leggi e regolamenti o finanza.

Di seguito sono riportate alcune delle novità del documento, come evidenziato dall'Istituto dei revisori interni in Spagna:

La maggiore tendenza verso Tutela dell'interesse pubblico azionisti, investitori e altri gruppi di interesse

azionisti, investitori e altri gruppi di interesse Concentrati maggiormente su Etica e professionalità del revisore interno

Lui Rafforzare i quadri di governance, Ciò migliorerà la capacità delle organizzazioni di rispondere ai cambiamenti

Ciò migliorerà la capacità delle organizzazioni di rispondere ai cambiamenti UN Telaio più flessibile Che si adatta alle diverse sfide affrontate dai revisori interni in altre parti del mondo

Che si adatta alle diverse sfide affrontate dai revisori interni in altre parti del mondo Guida specifica per assistere i revisori interni In piccole posizioni di audit interno

Linee guida e standard specificati nel Aree critiche Come la sicurezza informatica

Come la sicurezza informatica UN Chiarire i ruoli Consigli di amministrazione, direttore della revisione interna e revisori interni all'interno della funzione, tra gli altri.

Nei prossimi mesi, i nuovi standard globali di audit interno saranno finalizzati incorporando argomenti specifici che approfondiranno aree come la sicurezza informatica, la governance IT, la gestione del rischio privacy, il controllo delle prestazioni del settore pubblico o ESG, tra gli altri.

Per Sonsols Rubio, presidente dell'Istituto dei revisori interni in Spagna, “l'audit interno è un sistema fondamentale che lavora ogni giorno per migliorare la fiducia nelle aziende e nelle istituzioni. Questi nuovi standard sono uno strumento indispensabile per garantire con certezza le prestazioni del revisore interno .” Elevati standard di qualità. “Questo rigore nella nostra professione dimostra ancora una volta il nostro impegno per garantire stabilità, non solo alle nostre istituzioni, ma anche all’economia e alla società in generale”.

Questo nuovo quadro internazionale, pubblicato dal Global Institute of Auditor e che ha ricevuto quasi 19.000 commenti in fase di consultazione, è il risultato di Collaborazione con revisori interni di 135 paesi E 140 gruppi di lavoro ai quali hanno partecipato istituzioni specializzate nella vigilanza e nella governance aziendale, come il Fondo monetario internazionale, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la Banca mondiale o la Rete internazionale per la governance aziendale, e altri.

Inoltre, l’Istituto dei Revisori Interni della Spagna è stato attivamente coinvolto nello sviluppo dei nuovi standard creando un gruppo di lavoro e attualmente, in collaborazione con la Fondazione Latinoamericana dei Revisori Interni, ne sta preparando la traduzione e la successiva pubblicazione per il Parlamento spagnolo. versione del mondo parlante.