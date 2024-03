Pagani ha lanciato il suo primo progetto residenziale di lusso a Miami

La città di Miami si prepara ad accogliere un nuovo complesso residenziale legato al marchio di auto di lusso, offrendo un'esperienza diversa nel North Bay Village. (Residenze Pagani)

Miami Si prepara ad ospitare il primo progetto residenziale ad esso associato Pagani Automobiliil famoso marchio italiano di auto sportive di alta gamma da lui fondato Orazio Paganidesigner automobilistico italo-argentino.

situata in Villaggio del Golfo NordSituate a 7940 West Drive, North Bay Village, FL 33141, queste residenze promettono di combinare l'artigianato automobilistico di fascia alta con lo stile di vita dinamico di… Miami. Sviluppo, il suo nome Residenza PaganiAvrà 28 piani e prevede di includere 70 unità di lusso. Sulla base dei rapporti Miami imminente, È prevista la realizzazione di questo innovativo progetto immobiliare Per finire nel 2027con prezzi a partire da 2,4 milioni di dollari Usa.

Il terreno del progetto è stato acquisito in precedenza Orizzonti della RivieraCiò avviene attraverso la sua società controllata 7940 NBV Partners LLCNel 2021 vale 4,48 milioni di dollari. A settembre è stata ottenuta l'approvazione per lo sviluppo residenziale Nello stesso anno venne successivamente annunciata una collaborazione con l'esclusiva casa automobilistica. Questo accordo rappresenta una pietra miliare e un'introduzione Per la prima volta nel settore immobiliare Dice: Con un progetto di queste dimensioni Prossima Miami.

Con un investimento iniziale per l'acquisto di terreni di 4,48 milioni di dollari, il progetto mira a stabilire un nuovo standard per l'edilizia abitativa di lusso a Miami. (Residenze Pagani)

Le residenze a Miami sono progettate con la precisione che caratterizza il famoso marchio automobilistico, e cercano di dare ai loro proprietari la stessa sensazione di esclusività ed eccitazione che provano quando guidano una delle loro auto. Il fondatore e designer automobilistico ha sottolineato l'intenzione di fondere il design personale del marchio con Materiali e atmosfere di Miamitrasmette una dichiarazione da Residenze Pagani.

La progettazione architettonica del progetto è realizzata da Revuelta Architettura InternazionaleMentre Arte Pagani Si occupa del design degli interni ed è alla ricerca di… Ispirazione ai principi dell'arte e della scienza di Leonardo da Vinci. Questa collaborazione mira a creare uno spazio che rifletta il lusso e l'innovazione, pur mantenendo una forte attenzione al dettaglio e all'artigianato. Miami è la prossima nel suo rapporto.

Le future strutture del complesso promettono di combinare le più alte tecnologie sportive con un design ispirato ai principi di Leonardo da Vinci. (Residenze Pagani)

Tra i servizi che offrirà figurano uno sky lounge, una palestra, una spa e un'esclusiva spa per animali domestici. Saranno disponibili anche attrezzature per sport acquatici, aggiungendo un tocco di intrattenimento all'aperto per i residenti. Queste strutture cercano di offrire un'esperienza di vita senza precedenti a Miami, combinando lusso e comfort in un unico luogo, come lo descrivono. Residenze Pagani.

Michael Al-HamwiDirettore esecutivo di Orizzonti della RivieraHa sottolineato che l’obiettivo è fornire”Vita artigianale incomparabile“, con un'enfasi sull'impegno per l'eccellenza nei dettagli e nell'artigianato. Questo progetto non si rivolge solo agli appassionati di auto, ma si rivolge anche a coloro che cercano una residenza di lusso che rappresenti la loro Un nuovo livello di raffinatezza e qualità a Miamisi precisa Il mondo degli occhi rossi.

La collaborazione tra l'iconica casa automobilistica e i leader del settore architettonico promette di creare un nuovo modello di lusso. (Residenze Pagani)

Questa iniziativa rafforza la tendenza prevalente nella provincia Contea di Miami-Dade Collegare progetti residenziali di lusso con marchi automobilistici di fascia alta, seguendo le orme di sviluppi precedenti come Torre del design Porsche, Bentley Residenze Miami E Posto Mercedes Benz.

Horacio Pagani, il visionario dietro le supercar che stanno ridefinendo l'industria automobilistica con design innovativi e materiali compositi avanzati. (sito Pagani)

Orazio PaganiNato il 10 novembre 1955 nella provincia di Santa Fe, in Argentina, mostra un precoce interesse per le automobili che presto si trasforma in una vera e propria passione. In tenera età costruì un calesse utilizzando i resti di un'auto. RenaultIl che dimostra la sua innata abilità nell'ingegneria e Progettazione automobilistica.

Inizia seriamente la sua carriera aprendo una propria officina all'età di 18 anni, dedicandosi alla costruzione di caravan e camper e, successivamente, allo sviluppo… F2, un'auto da corsa monoposto. Questo progetto ha rafforzato la sua reputazione Industria automobilistica argentina. In definitiva, la sua passione Automobili E la sua voglia di avanzare in campo Materiali compositi Lo hanno portato a Italia Nel 1983 dove entra a far parte Lamborghini. Lì, ha contribuito a molti progetti importanti, incluso lo sviluppo di… Countach EvoluzioniLa prima vettura realizzata interamente in materiali compositi.

Innovazione e tradizione si incontrano nella Pagani Utopia, ridefinendo i confini delle auto supersportive. (sito Pagani)

Nel 1991 è stata fondata la società di design di auto di lusso Progettazione modenesespecializzata nello sviluppo Materiali compositi Non solo per Industria automobilistica Ma anche ad altri settori. Questo progetto ha gettato le basi per il lancio Pagani Automobilisegnato dalla comparsa di Pagani Zonda C12 dentro Salone dell'auto di Ginevra Nel 1999.

Lui Zondache è stato costantemente rivisto e aggiornato per dodici anni, e il suo successore, Pagani HuayraLanciata nel 2011, simboleggia l'apice delle prestazioni delle supercar, combinando velocità, precisione e maestria eccezionale. Oggi costituisce ancora un pilastro Innovazione ed eccellenza nel mondo Supercarattirando i collezionisti più esigenti in tutto il mondo con modelli come Utopia Paganiun rappresentante dell'ingegno e della dedizione dell'uomo d'affari che ha infuso in ogni veicolo che porta il suo nome.

Horacio Pagani e la sfida di costruire un prototipo unico per il Laboratorio Stradale dell'Università Nazionale di Rosario, rappresentano una pietra miliare nella misurazione della rugosità stradale in America Latina. (sito web del Credito Pagani)

La passione di Horacio Pagani per l'ingegneria fu evidente fin dalla giovane età, quando costruì scooter con l'amico Gustavito, un progetto che rappresentò i primi passi della sua influenza sul design automobilistico. (sito Pagani)

Il rapporto di Horacio Pagani con Lamborghini è iniziato con la sua fascinazione per il design Bertone, che lo ha portato a innovare nei materiali compositi e a lasciare un segno nella storia automobilistica. (sito Pagani)