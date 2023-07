América Móvil lancerà torri in Europa per un valore di 1.000 milioni di euro in …

Città del Messico – Cellulare Americala multinazionale delle telecomunicazioni fondata dall’imprenditore messicano Carlo Slimper due operazioni di finanziamento, per fornire risorse a Siti Eurotvla nuova entità torre che prevede di scorporare la sua controllata Telekom Austria.

finanziamento, che insieme collegano a 1.000 milioni di euroesame di un prestito quinquennale senza ammortamento da parte di un consorzio di sei banche internazionali; Oltre a un’obbligazione quinquennale con una cedola del 5,25%, la società ha riferito nella sua relazione trimestrale.

Siti Eurotv Le tue esigenze di finanziamento saranno completamente coperte fin dall’iniziodisse America Movil.

La società ha annunciato a febbraio che avrebbe scorporato la sua attività di torre in Europa, dopo le mosse che aveva fatto in Messico e in America Latina, con la creazione di Telesites e Sitios Latam, che sono quotate in Borsa messicana.

principali azionisti di Telekom Austria A fine giugno hanno approvato spin-off e progetti per la quotazione dei siti Euro Tele alla Borsa di Vienna entro la fine dell’anno. Il 1 agosto A.I L’assemblea straordinaria degli azionisti prende la decisione finale sulla separazione.

Con la mossa, “America Movil compirà l’ultimo passo in sospeso nella strategia di sblocco del valore dell’azienda”, hanno scritto gli analisti di Actinfer in una nota all’inizio di giugno.

Gli strateghi hanno indicato cessioni, resi e acquisti, come la vendita della sua attività negli Stati Uniti a Verizon, lo spin-off di Torres Latam e l’acquisto di una parte del business mobile di Oi.

Verrà preso in considerazione un nuovo portafoglio di attività 13225 siti macro In Austria, Bulgaria, Croazia, Serbia, Slovenia e Macedonia del Nord. Secondo il rapporto trimestrale di Telekom Austria, lo scorso anno il business delle torri ha generato 230 milioni di euro di ricavi da locazione e un EBITDA di 127 milioni di euro.

La nuova società assumerà un debito di un miliardo di euro, che sarà ridotto dagli obblighi di Telekom Austria

La proprietà iniziale della nuova società manterrà il rapporto che ha Telekom Austria, di cui América Móvil detiene il 51% delle azioni, mentre la società statale Österreichische Beteiligungs detiene il 28,42%.