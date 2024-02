Toyota ristruttura la gestione della sua filiale Daihatsu dopo lo scandalo dei dati falsi Ultimi | Economia

Toyota Motor Corporation ha annunciato una ristrutturazione della leadership manageriale della sua controllata Daihatsu in seguito allo scandalo sulla manomissione dei dati dei suoi veicoli, che ha paralizzato le spedizioni globali della filiale e ha colpito anche la produzione della società madre.

L'amministratore delegato della Toyota, Koji Sato, ha dichiarato in una conferenza stampa che i cambiamenti al timone di Daihatsu mirano a raggiungere questo obiettivo “Attuare misure per evitare il ripetersi” Dei problemi già scoperti “Riforma dell’organizzazione e della cultura d’impresa” Nel firmare le circostanze in cui ““Hanno permesso che accadesse un errore.”.

Soichiro Okuderache finora ricopriva la carica di presidente della casa produttrice di utilitarie e veicoli commerciali, lascerà il suo incarico e sarà sostituito da Masahiro Inoue, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Toyota nel mercato latinoamericano e caraibico.

Insieme a Okudaera, il suo amministratore delegato, Sunao Matsubayashi, e il suo direttore, Masahiro Yamamoto, lasceranno il consiglio di amministrazione di Daihatsu, insieme ad altri alti funzionari che saranno completamente sostituiti da dirigenti della Toyota Motor.

Oggi, nel corso di un'apparizione davanti ai media, il presidente della Toyota ha offerto ancora una volta le sue “profonde scuse” ai suoi clienti, fornitori e distributori per lo scandalo Daihatsu.

La filiale è stata costretta a sospendere tutta la produzione nelle fabbriche locali il 20 dicembre dopo che è stato rivelato che i test di sicurezza o sulle emissioni per la maggior parte dei suoi modelli erano stati manomessi, il che ha portato anche all’arresto delle vendite globali.

Le violazioni si sono estese anche a Toyota Industries Corporation (TICO), produttore di macchinari e altra controllata di Toyota, e a modelli prodotti da Daihatsu per la casa madre, che a loro volta hanno portato alla sospensione delle attività di alcuni fornitori e alla chiusura temporanea di Toyota . Fabbriche di motori in Giappone.

Il CEO di Toyota ha dichiarato che dal giorno precedente, la produzione e le spedizioni di “alcuni modelli interessati” sono state completamente riprese, in linea con il graduale ritorno alla normalità nelle fabbriche locali sia di Daihatsu che di Toyota Motor nelle ultime settimane.

Sato ha inoltre indicato come causa principale delle violazioni “un onere eccessivo” gravante sulla capacità di operare della Daihatsu, e ha osservato che il nuovo management della società “deve ascoltare attentamente le persone che vi lavorano” e “creare un sistema che restituisca la sovranità all'azienda”. posto di lavoro.” “.

Daihatsu, una consociata interamente controllata da Toyota, è uno dei maggiori produttori di piccoli veicoli “K” (leggeri), modelli molto popolari in Giappone e nei paesi del sud-est asiatico, e come tali svolgono un ruolo chiave nelle vendite di Toyota. strategia di espansione. In tutto il continente asiatico.

Nell’anno fiscale 2022 (da aprile di quell’anno al marzo scorso), Daihatsu ha prodotto 1,7 milioni di automobili a livello globale, metà delle quali prodotte in fabbriche locali.