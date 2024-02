Il contenuto principale di OpenText™ viene aggiornato con nuove funzionalità | Gestione dell'informazione

Contenuti di base di OpenText™ È una soluzione che fornisce una gestione dei contenuti cloud semplice, veloce e sicura. Si integra con applicazioni di processi aziendali critici come SAP S/4HANA, Salesforce, Microsoft 365 e Google Workspace per massimizzare la produttività dei dipendenti, accelerare i processi aziendali e migliorare la gestione. Bene, l'ultima versione, OpenText Core Content CE 24.1, include una serie di nuove funzionalità che facilitano un processo decisionale più intelligente, portano a una risoluzione dei casi più rapida e migliorano l'esperienza dei clienti e dei dipendenti.

Pertanto, in OpenText Core Case CE 24.1, è stato aggiunto un generatore di moduli senza codice di facile utilizzo che offre agli amministratori aziendali la flessibilità di personalizzare tutti i tipi di moduli di input, dal più semplice al più complesso. La nuova integrazione tra Core Case e Core Capture consente di applicare automaticamente i dati estratti durante il processo di acquisizione ai nuovi casi man mano che vengono creati.

D'altra parte, in OpenText Core Signature Service CE 24.1 è stata aggiunta la possibilità di inviare un messaggio privato ai singoli firmatari. La nuova funzionalità consente al mittente di aggiungere un'ulteriore nota privata ai singoli firmatari con la richiesta di firma. Inoltre, l'utilizzo delle richieste di firma può ora essere monitorato in tempo reale tramite l'interfaccia di amministrazione, eliminando la necessità di monitorare manualmente l'utilizzo.

OpenText, The Information Company™, consente alle organizzazioni di acquisire informazioni approfondite con soluzioni di gestione delle informazioni leader di mercato, basate su OpenText Cloud Editions. OpenText potenzia e protegge le informazioni per aumentare il vantaggio competitivo di ogni organizzazione. A seguito della recente acquisizione di Micro Focus, OpenText offre ai clienti una serie ampliata di soluzioni in termini di contenuti, reti aziendali, esperienza digitale, sicurezza, analisi, intelligenza artificiale, modernizzazione delle applicazioni, gestione delle operazioni e API per sviluppatori. Soluzione Apri testo Il suo team di 25.000 esperti di gestione delle informazioni in tutto il mondo aiuta i clienti a semplificare i propri sistemi, connettere i propri dati, creare un'automazione senza soluzione di continuità e prosperare in un mondo multi-cloud. Nel luglio 2023, OpenText ha lanciato “opentext.ai”, un nuovo approccio strategico per consentire ai clienti di risolvere problemi complessi applicando l'intelligenza artificiale (AI) e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con software di gestione delle informazioni Apri testo.