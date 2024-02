Federico Saenz de Robles (Sepia): “Le sfide che un imprenditore deve affrontare sono costanti”

Concorso di moda emergente Una nuova edizione parte alla ricerca del prossimo fenomeno della moda spagnola. Promosso da Modaes con Studio di avvio di MangoIl Fashion StartUp Contest celebra la sua quarta edizione con l'obiettivo di essere una piattaforma per la pubblicazione di nuovi progetti, uno spazio di apprendimento e un punto di contatto tra imprenditori, aziende di moda, gruppi di investimento e altri attori. Concorso di Moda Emergente in collaborazione con EHI, L'oca E Kibo Progetti Ha lo scopo di evidenziare il dinamismo dell'imprenditorialità spagnola della moda e aiutare a scoprire e immaginare nuovi progetti di valore in questo settore.

Federico Saenz de Robles è il fondatore e amministratore delegato di .inizio Sepiia, lanciato nel febbraio 2016 attraverso Lanzadera, il progetto promosso da Juan Roig per promuovere progetti e startup. L'azienda, specializzata nella produzione di capi di abbigliamento con l'applicazione di una tecnologia che le permette di non macchiarsi, stropicciarsi e non puzzare, ha vinto la prima edizione del concorso Fashion StartUp 2020 e ha saputo distinguersi in un settore altamente competitivo dove, secondo per il suo fondatore, anche se i marchi sono molti, “ognuno occupa una nicchia e raggiunge un pubblico diverso, coprendo esigenze e valori specifici, ma sempre basati sull'innovazione continua, tenendo presente che l'imprenditorialità comporta sfide costanti.

Domanda: La moda è un settore molto competitivo. Come è possibile differenziarsi senza il vantaggio delle dimensioni e delle risorse finanziarie di una grande azienda?

Risposta: La moda è un prodotto che tutti indossiamo 24 ore su 24 e per tutta la vita. Il potenziale di differenziazione di un marchio o di un prodotto è tanto ampio quanto le possibilità di raggiungere pubblici diversi. Una delle cose che l’industria della moda sa fare meglio è adattarsi alle diverse esigenze di ognuno di noi. Sebbene sia un settore con molti marchi, ognuno occupa un posto e raggiunge un pubblico diverso, coprendo esigenze e valori specifici.

D: Quali sono i vantaggi e gli svantaggi che presenta il settore della moda rispetto agli altri dal punto di vista di un imprenditore?

UN: Il settore della moda ha il vantaggio di poter aiutare le persone a semplificare la loro vita quotidiana ed è qualcosa di molto tangibile, poiché puoi vedere la persona che indossa gli abiti e che si sente bene indossandoli. Dal momento in cui immagini un prodotto fino a quando non lo trasformi in realtà, non passa molto tempo rispetto ad altri settori. Come contro, direi che è un'attività aperta 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, attraverso l'e-commerce e che non si ferma. È un settore molto esigente in cui bisogna innovarsi costantemente, ma chi come noi ama il design e l'innovazione lo trova entusiasmante.

“L'aiuto con la struttura aziendale, la gestione dei costi, la leadership e la gestione del team è importante”

D: Come imprenditore, quali sfide hai dovuto affrontare?

UN: Vorrei dire quali sfide non ho affrontato? Le sfide come imprenditore sono costanti. Inizialmente a livello tecnologico poi c'erano e ci sono tuttora molte attrezzature operative o logistiche o per reperire le risorse finanziarie dell'azienda. È importante comprendere le esigenze dei clienti, dei team e della comunità che circonda l’azienda e trovare soluzioni a vantaggio di tutti.

D: Che tipo di supporto o aiuto esterno potrebbe facilitare l'avvio di un'impresa?

UN: Sepia è nata all'interno di un acceleratore Iniziare Servizio di trasporto. Sono un ingegnere industriale e venivo dal settore del prodotto, quindi sapevo fare tutto ciò che riguardava il prodotto, ma a causa del mio profilo speciale avevo bisogno di supporto per sapere come sviluppare un modello di business. L'assistenza alla struttura aziendale, alla gestione dei costi, alla leadership e alla gestione del team è importante. Ogni profilo è molto diverso e ha esigenze molto diverse in termini di aree che deve coprire.

D: Dove ti vedi nei prossimi anni?

UN: Spero di continuare a guidare questo progetto. Tra cinque anni tutto cambierà molto. Se facciamo le cose bene, abbiamo iniziato molto e spero che apriremo la strada a questo. L’aspetto positivo dell’innovazione è che ci sono sempre nuovi sviluppi e nuove sfide da affrontare. Inoltre, abbiamo ancora molti prodotti di moda che vogliamo continuare a sviluppare.

D: Cosa consiglieresti a chi vuole iniziare oggi una carriera nella moda?

UN: Conosci molto bene il gap che vuoi colmare e il suo scopo. Chiediti perché la tua idea di business potrebbe essere rilevante per i clienti, perché è un settore con molta concorrenza ed è difficile distinguersi. Se non sei sicuro del motivo per cui stai avviando un'impresa, potresti crollare nei momenti più difficili o l'attività potrebbe crollare. Devi conoscere bene il tuo obiettivo per ripagare tutti i tuoi sforzi. L’aspetto positivo dei vestiti è che le persone li indossano e hanno esigenze diverse, quindi c’è sempre spazio per nuove innovazioni se capisci cosa manca nel mercato e fai i tuoi sforzi per goderti il ​​processo.