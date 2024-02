La pigmentazione del calcestruzzo in architettura: oltre le regole neutre

Casa MF / Architetti alarciaferrer © Federico Cairoli

Si può dire che in architettura esista materiale senza tempo dal punto di vista estetico? Legno e cemento sono certamente ottimi candidati, non solo perché rappresentano la solidità, la scala e la massa della costruzione, ma anche perché forniscono una grande varietà estetica nei progetti. Il calcestruzzo, a differenza del legno, ha una maggiore malleabilità. Mentre il legno offre soluzioni più formabili attraverso i sistemi CLT, ad esempio, il calcestruzzo si ottiene da una miscela che può essere colata in uno stampo, stesa sulla superficie e modellata in varie forme.

La texture del materiale, abbinata al suo colore grigio, produce un effetto visivo di sobrietà, sottolineando la tendenza contemporanea verso l'estetica brutalista. Nell'architettura odierna, le superfici in cemento a vista all'interno delle case funzionano come una componente sottile ed elegante, contribuendo alla creazione di una “base” neutra su cui sono costruiti strati di elementi più visibili. Questi possono includere mobili dalle forme o dai colori audaci, oggetti e tessuti che completano o contrastano con la solidità intrinseca della base.

Nonostante la sua apparente semplicità, il calcestruzzo presenta caratteristiche diverse influenzate dalla lavorazione manuale, dai metodi di lavorazione e dal contatto durante la produzione. Pertanto, presenta intrinsecamente variazioni di colore, apparendo più chiaro o più scuro a seconda di fattori quali la proporzione, l'origine e il lotto di cemento o aggregato. Pertanto, il calcestruzzo a vista offre in ogni caso un profilo cromatico unico. Tuttavia, può essere ottimizzato dal punto di vista del colore in base ai requisiti del progetto. Nel cemento cotto, dove la polvere di cemento viene applicata direttamente sulla malta fresca, la colorazione è ottenuta mediante pigmenti naturali o artificiali durante la miscelazione. Nel calcestruzzo lucidato (granito), che prevede una base cementizia con granuli di pietra naturale e lucidatura superficiale, la colorazione avviene nella massa e nella selezione dell'aggregato, dove le pietre stesse contribuiscono all'effetto colorante.

Casa Berg / Architettura R21 © Robin Ratkosic

L'aggiunta di pigmento al cemento gli conferisce un significato diverso. Si trasforma da controllato ad aperto entro i limiti della pigmentazione, pur mantenendo il suo carattere tettonico intrinseco e la sua consistenza unica. Applicato al suolo sotto forma di cemento lucidato o di cemento cotto, garantisce una lodevole durabilità insieme alla base relativamente neutra e uniforme preferita dagli architetti. Tuttavia, il tema guida nella progettazione può richiedere toni alternativi che valorizzino o esaltino il carattere dell'edificio. È qui che la pigmentazione gioca un ruolo cruciale, integrando la tavolozza dei colori e contribuendo all'estetica del progetto, come fare riferimento al terreno, catturare la luce locale o creare una certa atmosfera, o addirittura apparire come una trama visiva prominente.

Upper Albert House/Saota © Adam Leach

I pavimenti in cemento o cemento lucidato bruciati e macchiati possono apparire poco appariscenti rispetto alla loro applicazione su pareti e strutture. Questa sottigliezza può essere attribuita al fatto che interi edifici costruiti in cemento colorato tendono a mostrare una qualità tettonica più vibrante. Tuttavia, l’esplorazione del colore nella pavimentazione è stata storicamente intrecciata con vari elementi di design, come motivi, tappeti e persino rivestimenti epossidici. Il cemento pigmentato offre un'alternativa. Non deve fungere solo da base neutra, quasi invisibile; In alternativa, può svolgere un ruolo più prominente ed espressivo nel design complessivo.

Due case a Paraty / Giulio Katinsky + Rui Ohtaki © Issac Marcelino

“Rimuovendo le ante, quella che prima era una cucina incassata in un armadio, ha iniziato a definire un grande spazio, diventando il punto forte della casa. È lo spazio che definisce l'ingresso dell'edificio e si estende per tutta la larghezza della casa Il pavimento è di cemento giallo bruciato.”

Casa Berg / Architettura R21 © Robin Ratkosic

“Il progetto ha chiari riferimenti alla vicina città giardino attraverso la scelta dei materiali e dei colori utilizzati. La base è realizzata in cemento tinto di rosso che può adattarsi al terreno. Vengono utilizzati materiali solidi e durevoli come mattoni rossi, rame e quercia per contribuire a creare una casa senza tempo con un ambiente unico.”

Beit Taipa / Studio Piloti Arquitetura + Stepan Norair Shahinyan

Casa Taipa / Studio Belotti Arquitetura + Stepan Nourer Shahinyan © Luis Claudio Márquez Dias

“Sono stati scelti materiali lasciati allo stato naturale per dialogare con la terra battuta: i pavimenti sono in legno e cemento cotto, per i bagni è stato utilizzato marmo bianco. La vernice sui pochi muri in pietra è dipinta di bianco. “Il pavimento dell’area esterna è in pietra São Tomé Rosa.”

Barão de Tatuí / Pianca Arquitetura + Sabiá Arquitetos © Pedro Cook

“Il progetto evita colori neutri ed evita un carattere sobrio: il nuovo pavimento interno è in cemento bruciato rossastro, e nei bagni vengono utilizzate piastrelle idrauliche – rosa con dettagli verdi nel bagno principale e giallo e rosa nel bagno secondario. – Infine nella camera da letto principale è stato realizzato un tappeto di piastrelle decorative. Nei colori blu, giallo e rosa. Sui balconi, il cemento bruciato si estende verso gli spazi coperti, cercando di sfumare i confini tra interno ed esterno. terrazzo, sono presenti ampie grondaie riempite di ciottoli verdi e pavimenti in cemento con ciottoli incastonati.

Casa MF / architetti alarciaferrer

Casa MF / Architetti alarciaferrer © Federico Cairoli

“La casa è costruita interamente in cemento tinto di rosa che le permette di fondersi sottilmente con i toni minerali delle montagne circostanti. Il passare del tempo ha permesso all'opera di attecchire definitivamente nel luogo grazie all'avanzare della vegetazione e all'erosione del colore calcestruzzo.

Upper Albert House/Saota © Adam Leach

“Gli interni portano una nuova dimensione di complessità e interesse all'impegno di Philippe nei confronti dei materiali, che spesso comporta un'ampia ricerca e sviluppo, innovazione e collaborazione. I materiali che ha scelto per le finiture interne offrono un dialogo ponderato con il patrimonio vivente radicato nelle competenze di artigiani e artigiani Pavimento in cemento polimerico lucidato, ampiamente utilizzato Spaziosi nei soggiorni, pavimenti, scale e pavimentazioni esterne sono realizzati con aggregato di pietra verde che è un sottoprodotto delle storiche miniere di rame nella regione del Namaqualand nel Capo Occidentale .

Casa 2005_MNB / Gabriel Vinson Architetto © Gabriel Vinson

“Poiché i materiali esistenti sono di buona qualità e in condizioni relativamente buone, vengono riutilizzati quando possibile. Le varie lastre del piano terra vengono conservate, a volte parzialmente rimosse per far posto alle linee di servizio, e poi reinstallate. I giunti vengono riempiti con cemento e poi cementato.” Perfezionalo.”

Casa Los Pinos / Fantozi + Rodillo Arquitectos

Casa los Pinos / Fantuzzi + Rodillo Arquitectos © Pablo Blanco

“La lastra di cemento lucidato misura 615 cm di larghezza e 1590 cm di lunghezza e ha sui lati ancoraggi in lamiera di 5 mm di diametro. Accolgono i pali in modo che il legno non sia a diretto contatto con il terreno.”