Quali sono le squadre che si sono qualificate per il sorteggio degli ottavi di finale della Coppa del Re? Armonizzazione, rumore e regole

il Coppa Del Re È una delle competizioni più dure e impegnative di tutto il calcio spagnolo. torneo organizzato da RFEF Comprende le migliori squadre del nostro paese e, con il passare del tempo, diventa chiaro quali squadre entreranno nel girone per provare a competere per il titolo, ed è una delle squadre più importanti in Spagna. Vogliono tutti succedere ai campioni, il Real Betis, come quelli che alzano il trofeo nella Grand Final.

Segui in diretta il sorteggio degli ottavi di finale della King’s Cup

Finora sono già state giocate tre qualificazioni. Nella fase finale, ottavi di finale, le quattro squadre in cui giocheranno Supercoppa spagnola. Al termine di tutte le partite è ormai nota l’identità delle squadre che saranno presenti agli Ottavi di finale, una delle tappe più rilevanti dell’attuale edizione del torneo. Coppa Del Re.

Il prossimo turno si giocherà il 17, 18 e 19 gennaio in una partitala settimana dopo la celebrazione della Supercoppa spagnola. Sarà un puro pareggio a condizione che le quattro squadre di serie inferiore (Ceuta, Sporting, Levante e Alaves) giochino nei loro stadi contro la prima divisione. Il resto delle squadre di prima divisione si affronteranno: ovvero, potrebbe esserci un Clasico, un derby Madrid-Atleti o un derby Barcellona-Atleti.; La squadra la cui palla appare per prima sarà in casa.

Le 16 squadre teste di serie sono suddivise in tre urne. Nella fascia 1 comprende 12 squadre di prima divisione (Espanyol, Valencia, Villarreal, Real Madrid, Siviglia, Real Sociedad, Maiorca, Atlético, Barcellona, ​​​​Betis, Osasuna e Athletic); in 2, i tre della seconda (Sporting, Levante e Alaves); A 3, AD Ceuta, prima RFEF. Le quattro squadre della serie inferiore sognano di avere una grande squadra.

Ottavi di finale di qualificazione

Sono già finiti Piano 32Il primo round dell’anno 2023, a cui hanno partecipato le quattro squadre Supercoppa spagnola Hanno partecipato alla competizione per la prima volta. Gli ultimi 16 hanno portato quattro sconvolgimenti. Ceuta, Sporting, Levante e Alaves hanno eliminato rispettivamente Elche, Rayo, Getafe e Valladolid, mentre le prime tre hanno faticato a qualificarsi. Madrid, Cáceres; Atleti a Oviedo; E il Barcellona contro squadre mediocri. Il Graal è la gara pagana degli umili che vogliono continuare la guerra. Queste sono le squadre che hanno ottenuto il loro biglietto per poter essere negli ottavi di finale e, in questo modo, fare un passo avanti verso l’ottenimento Coppa Del Re:

Valencia

Villareal

spagnolo

Real Madrid

ho alzato

Sportivo

Ceuta

Siviglia

comunità reale

Maiorca

Atletico Madrid

Alaves

Barcellona

Betis

Osasuna

Atleta

Regole degli ottavi di finale

Questo è uno dei punti più interessanti da considerare. Le regole, quelle fondamenta su cui si basa la competizione, sono una delle più importanti nel calcio spagnolo. Per quanto riguarda gli ottavi, va notato che non è diverso da quelli che sono passati in altri turni, come nel caso degli ottavi.

Prima di tutto, va tenuto presente che si giocheranno le partite corrispondenti a questo turno Formato partita singola. Ci sarà solo una possibilità per le squadre che riusciranno a raggiungere gli ottavi di finale per le opzioni nella fase successiva. Inoltre, si segnala che gli scontri, come in altri duelli, si svolgeranno sul campo della squadra di categoria inferiore. Ciò avverrà in via generale, salvo dove siano presenti le scuole stesse lega. In questo caso, il sorteggio determinerà quale squadra giocherà in casa e in trasferta.

D’altra parte, è necessario evidenziare una delle situazioni più rilevanti che possono verificarsi nelle partite: cosa succede se uno scontro finisce in parità. Come nel resto delle partite, questi duelli andranno ai supplementari. Nel caso in cui questo periodo scada e il risultato non sia chiarito, verranno utilizzati i calci di rigore. Questo è il metodo finale della squadra per passare al turno successivo Coppa Del Re, e un altro. parte da Undici metri saranno fondamentali in questo senso.

A quando il sorteggio per gli ottavi di finale?

Questa è una delle domande più formulate quando si parla dei momenti più importanti Coppa del Re 2022/23. Abbiamo già la data e l’ora del sorteggio degli ottavi di finale: Sabato 7 gennaio alle 13:00 Nella città del calcio di Las Rozas.