Quanto guadagna a Parigi la protagonista di Merlina ed Emily?

Attrici Jenna Ortega S Lily Collins Stanno andando bene con i ruoli che stanno sviluppando nella serie Netflix, Merlino S Emilia a Parigi. Molti utenti si sono interrogati sullo stipendio di entrambi e ve lo diremo questa domenica 15 gennaio 2023.

Tuttavia, non sono gli unici. il Industria cinematografica Ha una lunga lista di attori e attrici che hanno entusiasmato e trasformato il loro pubblico in stelle di fama mondiale.

La serie Merlina è stata rilasciata il 23 novembre 2022; Mentre Emily a Parigi è iniziata nel 2020 e la sua terza stagione è stata rilasciata il 21 dicembre 2022.

Quanto guadagnano entrambe le parti?

Perché sono stati un successo completo e questo ha lasciato i campioni con uno stipendio di oltre $ 20 milioni di dollari a stagione.

Come è noto, si stima che Lily Collins Guadagna circa dollari USA 25 milioni per la serie Netflix, Emilia a Parigi. Secondo Cosmopolitan, hanno stimato un profitto di circa 300.000 dollari per episodio, per un totale di 3 milioni di dollari per stagione.

a lato Jenna Ortega Quando interpretava il suo personaggio nella serie Merlina, si supponeva che valesse tra $ 20.000 e $ 60.000 per episodio. Tuttavia, dopo il successo ottenuto, si ritiene che nella seconda stagione aumenterà il suo stipendio.

Altri campioni hanno successo

Oltre a questo, anche Jason Bateman e Laura Linney si sono uniti alla lista degli attori meglio pagati Serie OzarkQuesti due artisti guadagnano migliaia di dollari. Tenendo presente che questa è una delle produzioni più apprezzate da fan e critici. I protagonisti hanno guadagnato $ 300.000 per episodio, secondo Varietà.

Nel caso della serie romantica Bridgerton, Nel dicembre 2020, The Mail on Sunday lo ha riferito Julie Andrewsvotato a Bridgerton, ha guadagnato circa $ 1,8 milioni.

