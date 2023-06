“Quanto pensi che guadagno?”: ElXokas rivela cosa guadagna in diretta su Twitch e consiglia The Wild Project

ElXokas È fuori dalle polemiche da tempo. Nonostante abbia guadagnato molti hater, il creatore di contenuti di lingua spagnola ha anche raccolto un enorme seguito grazie alla sua costante onestà e sincerità in ciascuno dei suoi stream. Dopo aver rivelato il contenuto che gli avrebbe fatto guadagnare milioni di dollari, che ha rifiutato perché contrario ai suoi valori, noto anche come Joaquín Domínguez È diventato di nuovo virale rivelando quanto potrebbe guadagnare in un mese su Twitch dopo aver consigliato Jordi Wild, uno dei suoi migliori amici del settore, sul fatto che rimanere su YouTube sia redditizio o meno. Il responsabile di The Wild Project ha confermato che stava pensando di lasciare la piattaforma a causa del numero di problemi che incontra costantemente con ogni trasmissione in diretta che fa e carica sul suo canale.

ElXokas crede che lasciare YouTube sia l’opzione migliore per Jordi Wild e conferma che guadagna 50.000€ al mese su Twitch

“Sto seriamente pensando di lasciare Youtube, visto che ormai da un paio di mesi ho problemi infiniti: video che non elaborano e devo ricaricarli 5 volte, tutti i miei video sono gialli (anche se Sto parlando di Peppa Pig), recensioni che ci vogliono una settimana.. Quale piattaforma consiglieresti?”, ha detto Jordy Wilde in un post su Twitter. Quindi, non ci è voluto molto perché ElXokas rispondesse con una delle sue esibizioni dal vivo, assicurandosi che lasciare YouTube fosse la migliore opzione possibile, dal momento che ne avrebbe ricavato un reddito migliore. Servizi come Kick o Twitch e maggiore stabilità. Se vivi su Twitch e poi lo carichi su YouTube, puoi persino guadagnare di più.

“Andare in diretta su YouTube è molto inefficiente. Molto meglio, ha commentato Xokas, fare lo spettacolo dal vivo su un’altra piattaforma e poi ricaricarlo direttamente su YouTube.” Subito dopo, il creatore di contenuti continua rivelando quanto guadagna al mese dai suoi spettacoli dal vivo. Più o meno, Guadagna circa 50.000 euro solo attraverso la trasmissione. Circa 2.000 o 3.000 euro per diretta. ElXokas conferma che anche Jordi Wild passerebbe agli stessi numeri se facesse il salto su Kick o Twitch, ma ha anche confermato che non potrebbe importargli di meno di perdere soldi su YouTube perché è già ricco.