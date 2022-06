Quest’anno Farfetch accetterà pagamenti utilizzando Bitcoin e altre criptovalute

La catena di beni di lusso con sede a Londra Farfetch sta scommettendo sulla criptovaluta e aggiungerà Bitcoin e altri pagamenti di asset digitali al suo mercato entro la fine dell’anno. This is y mas noticias in este practic ‌ dary for ‌ ‌ Sise stés con ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Adozione di Bitcoin e Blockchain

📍Farfetch, uno dei più grandi rivenditori di lusso d’Europa, sta aggiungendo i pagamenti in Bitcoin. La società portoghese inizierà ad accettare pagamenti in bitcoin e altre criptovalute quest’anno, ha affermato durante il fine settimana.

I pagamenti in criptovaluta saranno inizialmente effettuati presso i flagship store dell’azienda, situati a Parigi, Londra e Milano e saranno disponibili solo per i clienti privati ​​dell’azienda, attraverso la sua piattaforma di mercato.

Farfetch prevede di espandere i pagamenti con Bitcoin e altre risorse crittografiche in futuro e portarlo in tutti i suoi negozi situati in Europa e negli Stati Uniti.

Anche altre aziende del lusso, di diversi settori, come Gucci, Porsche Towson e Balenciaga, hanno aderito quest’anno ai pagamenti crittografici, per soddisfare le esigenze e le richieste dei loro clienti ed essere all’avanguardia nelle nuove innovazioni.

📍Blockware, fornitore di infrastrutture blockchain: “L’adozione globale di bitcoin supererà il 10% nel 2030”. Le previsioni fatte dal provider dell’infrastruttura di cripto-mining e blockchain si basano sull’analisi di parametri passati, come le curve di adozione storica di Bitcoin e altre tecnologie e la somma di crescita cumulativa delle entità nette.

in Rapporto In un recente post, l’azienda osserva che l’adozione sociale di altre tecnologie dirompenti non è stata lineare e lo stesso vale per Bitcoin. Secondo Blockware, entro il 2030 l’adozione di Bitcoin supererà il 10% della popolazione mondiale.

La società di servizi finanziari Deloitte ha dichiarato la scorsa settimana che in tutto il mondo ci sono attualmente 220 milioni di persone che lo utilizzano Criptovaluta.

Criptovalute e stablecoin

📍Tron Reserve aggiunge 1.800 nuovi bitcoin alle tue riserve in dollari USA. L’organizzazione preposta alla gestione delle riserve di stablecoin USDD, sulla rete Tron, sta acquistando più bitcoin con l’obiettivo di garantire e proteggere il valore della stablecoin sul mercato.

In totale, altri 1.800 bitcoin per un valore di 45,9 milioni di dollari al momento della stampa sono stati aggiunti alle riserve crittografiche di USDD durante il fine settimana. Tron Reserve, l’organizzazione responsabile della protezione e della gestione di queste riserve, possiede oltre $ 404 milioni in Bitcoin, oltre a $ 140 milioni in USDT e quasi $ 70 milioni in TRX, la criptovaluta originale di Tron.

Mercati NFT e DeFi

📍Un investitore paga oltre $ 200.000 per riscattare NFT da Bored Ape. L’attore e produttore televisivo Seth Green ha pagato 165 ETH, circa $ 238.900 al momento della stampa, per recuperare la NFT rubata. È l’8.398esimo gettone del set Bored Ape Yacht Club, uno dei set più preziosi oggi sul mercato.

Green ha rivelato durante un’intervista con BuzzFeed News di aver pagato il suo riscatto NFT per riavere i suoi diritti d’autore, in cui avrebbe recitato in una serie TV attualmente in fase di sviluppo chiamata “White Horse Tavern”.

Inizialmente, al momento di ottenere per la prima volta la NFT, l’attore americano ha pagato circa $ 200.000 per questo. La scimmia NFT Bored Ape #8398 è stata rubata durante un attacco di phishing.

📍Gli utenti MasterCard possono acquistare NFT con la loro carta. Grazie ad una serie di alleanze strategiche con diverse piattaforme di mercato NFT e scambiCon oltre 2.900 milioni di titolari di carte MasterCard dislocati in tutto il mondo, possono utilizzare la loro plastica per ottenere gettoni non riscattabili in modo facile e sicuro.

MasterCard segnalato, in Pubblicazioneche avvicina la sua rete di pagamento a Web3 e NFT per facilitare una maggiore adozione di innovazioni tecnologiche e rendere l’industria delle criptovalute più accessibile a tutti.

