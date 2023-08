Queste sono le cose più strane che abbiamo lasciato nello spazio | Notizie dal Messico

CITTÀ DEL MESSICO – Nelle zone più remote e inesplorate dello spazio, l’umanità ha lasciato una traccia strana e talvolta sorprendente Cose straordinarie che sono diventate parte della storia cosmica. Poiché le missioni spaziali hanno portato gli astronauti oltre la Terra, si sono lasciati alle spalle un pianeta Insolita serie di ricordi E talvolta sorprendente.

Il team dietro il canale YouTube “Cosa accadrebbe se…?” approfondire questa questione Indaga su questo argomento interessanteEcco alcune delle cose più strane che abbiamo lasciato nello spazio.

Sacche di feci e urina sulla Luna

Durante le missioni del programma Apollo negli anni ’60, gli astronauti lasciarono un totale di 96 sacchi di feci e urina sulla Luna per alleggerire il carico sulla navicella spaziale.

Foto: acquisizione video “What if”.

Palline da golf sulla luna

Nel 1971, durante una missione lunare, l’astronauta Alan Shepard portò con sé una mazza da 6 palline e alcune palline da golf, che furono ancora lasciate sulla Luna dopo la sua sessione di allenamento di golf.

Dischi LP d’oro sulle sonde Voyager

Le sonde spaziali Voyager 1 e 2, lanciate nel 1977, trasportavano dischi d’oro con saluti in 55 lingue, immagini e musica come simbolo di umanità per i potenziali alieni.

Cucchiaio fluttuante nello spazio

Durante una passeggiata nello spazio, l’astronauta Pierce Sellers ha perso il suo cucchiaio spaziale preferito mentre cercava di spargere uno speciale gel sulla Stazione Spaziale Internazionale, fornendo uno strumento inaspettato per futuri incontri con gli alieni.

Detriti di urina cristallizzati nello spazio

Gli astronauti che urinano nello spazio erano soliti evacuare i loro rifiuti nello spazio, dove l’urina cristallizzata galleggia come piccoli oggetti solidi, creando una scena unica nel vuoto dello spazio.

Oggetti lasciati intenzionalmente nello spazio

Da un serbatoio di ammoniaca alle ceneri di Gene Roddenberry, il cervello dietro “Star Trek”, la NASA ha intenzionalmente lasciato oggetti nello spazio, creando una scia di storia e eredità nell’universo.