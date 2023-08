Finanzierai l’iPhone 15? Questi sono i termini di Apple

Ottenere finanziamenti per l’iPhone 15 non è difficile, anche se significa soddisfare i requisiti finanziari esterni

Se stai leggendo questo articolo, vorrai sicuramente vedere l’iPhone 15 presentato tra poche settimane. A maggior ragione se sai già che lo comprerai, ovviamente. Ma con un aumento dei prezzi di cui le fughe di notizie mettevano in guardia da tempo, l’acquisto può solo spaventarti a causa delle spese che devi sostenere.

È per questo motivo che penserà a più di uno di voi Finanziamenti iPhone, una pratica sempre più consolidata Scopri i risparmi sui costi in modo da poter pagare il telefono a Tocatega. Vediamo quali sono le condizioni solitamente richieste da Apple, almeno in questi giorni che precedono il lancio.

Finanzia il tuo iPhone tramite l’Apple Store

Se hai acquistato un iPhone presso un Apple Store, il finanziamento che ti viene offerto adesso è quello 24 mesi (due anni) senza interessi. Tutto avviene attraverso la società finanziaria Cetelem (in Spagna), e quindi si fa affidamento sulla sua approvazione finale da parte di Apple per completare l’acquisto del telefono.

Tutto si può fare direttamente dalla pagina di acquisto iPhone del sito ufficiale Apple: se scegli l’opzione finanziamento, completi la fase di preacquisto e una volta concesso il prestito, Apple ti spedisce il telefono dove vuoi. Naturalmente Cetelem ti chiederà di inviare tutti i dati necessari entro 24 ore.

Un dettaglio importante: questi termini sono quelli attualmente visualizzati, e Possono sempre cambiare. Apple si riserva il diritto di farlo a sua discrezione.

Un altro modo per finanziarlo, se attivo in Spagna, è con Apple Pay Later. I cittadini statunitensi possono semplicemente pagare il proprio iPhone con Apple Pay e attivare l’opzione Apple Pay Later per suddividere l’acquisto in quattro pagamenti nell’arco di sei settimane.

Non sono così lontani come i due anni di Cetelem offerti dagli Apple Store spagnoli, ma sei completamente dipendente da Apple e forse questi pagamenti ti basteranno. Lo svantaggio è che il prestito massimo offerto con Apple Pay Later al momento è di $ 1.000, quindi si adatta solo ad alcuni modelli di iPhone 15. Insistiamo affinché sia ​​negli Stati Uniti.

Finanzia il tuo iPhone presso i negozi autorizzati

Puoi anche finanziare l’iPhone presso i punti vendita Apple autorizzati, ma è proprio così Dipende se offrono il servizio e dalle condizioni richieste dall’ente bancario con cui operano. Il processo potrebbe richiedere più tempo o dipendere da quando dovrai pagare degli interessi per finanziare l’acquisto.

L’ultima opzione può anche essere quella di richiedere un prestito bancario a parte, ovvero la banca che si accorda con te in modo da avere i fondi sul tuo conto al momento della prenotazione del telefono. Ma come nel caso precedente, dipendi già dalle condizioni e dai vantaggi che la banca può offrirti in quel momento. Il modo migliore per assicurarsi che non vengano pagati interessi è richiedere il finanziamento tramite la stessa Apple.

