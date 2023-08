Cosa accadrebbe se una persona morisse nello spazio? Qual è il protocollo da seguire?

Mercoledì scorso, 23 agosto India È diventato il quarto paese al mondo a sbarcare sulla superficie del mare luna. Dopo le 14:30 la nave arrivò Chandrayaan-3 atterrato sul satellite. Ha una vita utile di soli 14 giorni e la utilizzerà per effettuare misurazioni, tra le altre cose, della composizione chimica e geologica dell’interno della Terra, nonché della sua temperatura. Per fare ciò, il lander che riuscirà a raggiungere questo obiettivo beneficerà dell’assistenza del rover a bordo, che potrà esplorare un raggio di diverse centinaia di metri dal punto di atterraggio.

la missione Era senza equipaggioCioè, non c’era nessuno all’interno della nave. Ed è che l’ultima volta che gli esseri umani hanno messo piede sulla superficie della Luna è stata durante La missione Apollo 17 della NASA. L’Apollo 17 venne lanciato il 7 dicembre 1972 e sbarcò sulla Luna l’11 dicembre dello stesso anno. Astronauti Eugene Cernan e Harrison Schmidt Hanno svolto attività sulla superficie lunare per circa tre giorni, conducendo esplorazioni scientifiche e raccogliendo campioni.

Solo totale 12 persone sono riuscite a stare sul suolo lunare Dall’atterraggio della prima missione satellitare con equipaggio il 20 luglio 1969. Fortunatamente tutti sono tornati a casa sani e salvi. Ma cosa accadrebbe se qualcuno di loro La vita si perde nello spazio? Qual è il protocollo da seguire?

morti nello spazio

In poco più di 60 anni di esplorazione spaziale, solo… 20 morti di persone, causato principalmente da incendi ed esplosioni che hanno disintegrato il suo equipaggio. Questo è il caso dello Space Shuttle concorrenteche esplose poco dopo il decollo a causa del guasto della guarnizione di uno degli O-ring di uno dei razzi booster. o lo Space Shuttle Colombiache si disintegrò durante il rientro nell’atmosfera terrestre a causa del danno allo scudo termico causato da un pezzo di schiuma isolante che si era separato dal serbatoio esterno durante il lancio.

Come affronti la morte nello spazio?

Come spiegato da un professore di medicina spaziale al Baylon College of Medicine, Emanuele UrquitaIn un articolo pubblicato su ConversazioneEsistono protocolli di intervento in caso di possibile morte di una persona nello spazio, che dipendono dalla distanza alla quale avviene la morte.

Quindi, ad esempio, se qualcuno muore durante una missione nell’orbita terrestre bassa, come accade Stazione Spaziale InternazionaleL’equipaggio riporterà il corpo sulla Terra in una capsula questione di ore. Tuttavia, se ciò accadesse in lunaL’equipaggio potrà tornare con la salma tra pochi giorni.

La NASA ha un protocollo per casi come questo, che afferma approssimativamente quanto segue:

Per prima cosa devi assicurarti Sicurezza dell’equipaggio Sopravvissuti per prevenire la perdita di altri membri.

Sopravvissuti per prevenire la perdita di altri membri. Dev’essere morte annunciata e prendere le pertinenti considerazioni penali.

e prendere le pertinenti considerazioni penali. Successivamente, è necessario Preparare il luogo in cui verranno depositati e conservati i resti .

. Certo, è necessario Avvisare la Terra della morte . Ci saranno comunicazioni private e videoconferenze per i membri sopravvissuti dell’equipaggio per facilitare le maggiori necessità di supporto, con possibilità di utilizzo simultaneo con familiari e amici.

. Ci saranno comunicazioni private e videoconferenze per i membri sopravvissuti dell’equipaggio per facilitare le maggiori necessità di supporto, con possibilità di utilizzo simultaneo con familiari e amici. A seconda della situazione verrà presa una decisione Se l’attività deve continuare o se deve essere interrotta E ritorno sulla terra. Questa decisione dipenderà da fattori quali la natura della missione, la disponibilità di risorse e la capacità dell’equipaggio di andare avanti emotivamente.

E ritorno sulla terra. Questa decisione dipenderà da fattori quali la natura della missione, la disponibilità di risorse e la capacità dell’equipaggio di andare avanti emotivamente. E se l’equipaggio è nello stato emotivo necessario per farlo, può essere fatto. cerimonie o rituali Un’occasione per onorare il defunto.

Un’occasione per onorare il defunto. Una volta terminato il lavoro, i dati raccolti verranno analizzati a fondo Comprendi la causa della morte E imparare dalla situazione. Ciò può contribuire alla progettazione di misure di sicurezza rafforzate per le missioni future.

Una volta completata l'attività, i dati raccolti verranno analizzati a fondo per comprendere la causa della morte e trarre insegnamento dalla situazione. Ciò può contribuire alla progettazione di misure di sicurezza rafforzate per le missioni future.

E le cose potrebbero complicarsi ulteriormente se le distanze aumentassero, come nel caso del viaggio su Marte. In questo scenario, l’equipaggio probabilmente lo farebbe Non posso voltarmi e tornare indietro. Il cadavere tornerà probabilmente sulla Terra con l’equipaggio al termine della missione, che avverrà tra due anni.