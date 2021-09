Questi saranno i primi dettagli di Alan Wake Remastered

Alan Wake Remastered mira ad essere il ritorno di uno dei giochi più amati di Remedy, autori di titoli come Max Payne e più recentemente Control.

Questo fine settimana, ho trapelato attraverso un Negozio di Taiwan, che saranno le scatole ufficiali corrispondenti alle versioni PS5, Xbox e PlayStation 4.

Diversi mesi fa, l’esistenza del gioco è trapelata grazie a un database Negozio di giochi epici. È interessante notare che sia Remedy che Epic hanno ottimi rapporti di lavoro e sembrano lavorare su un sequel di Alan Wake.

L’arrivo di Alan Wake Remastered segnerà l’inizio del gioco su console PlayStation. In origine, era inizialmente un’esclusiva Xbox 360 e successivamente è arrivato su PC, tramite Steam.

Quali miglioramenti apporterà Alan Wake Remastered?

Come detto dal portale nintendopal, che affermano di avere fonti affidabili, la rielaborazione di Alan Wake verrà eseguita utilizzando il motore grafico Northlight Engine, che è stato utilizzato per sviluppare Control.

D’altra parte, nella nuova generazione di console e computer, supporterà il ray tracing. Ovviamente, nel caso di PS4 e Xbox One, non avrà questa opzione. Invece, Remedy trarrà vantaggio dall’impostazione di un’alta risoluzione per il gioco.

Infine, il convertitore funzionerà a 60 fotogrammi al secondo.

Quando arriverà Alan Wake Remastered?

Come trapelato, Alan Wake Remastered uscirà il 5 ottobre. C’è chi sospetta che avremo il nostro primo annuncio durante il PlayStation Show il 9 settembre.