Questi sono gli argomenti di tendenza oggi in Apple negli Stati Uniti

Apple e Spotify stanno lottando per fornire i migliori servizi di streaming di musica e podcast. (informazione)

IL La presentazione musicale non era affatto su larga scala Per come la vediamo nel nuovo millennio, è facile che più di una persona si senta obsoleta, ma con l’avvento di piattaforme come Apple, identificare ciò che è più popolare in questo momento è diventato più facile.

Apple ha fornito ai suoi utenti playlist in cui possono visualizzare le notizie e gli argomenti che stanno conquistando il pubblico americano.

1. Tutto quello che voglio per Natale sei tu

2. Fatko

Nicki Minaj

Questa è la canzone che si è classificata seconda dopo essere arrivata terza ieri e rappresenta una pietra miliare nella carriera musicale di Nicki Minaj.

3. Everybody (feat. Lil Uzi Vert)

4. Amami

Jack Harlow

Le ultime da Jack Harlow, Mi ami, entra direttamente al quarto posto nella lista dei preferiti. Raggiungerà il primo posto nella classifica dei favoriti?

5. Jingle Bell Rock

6. Rockin’ Around the Christmas Tree (assolo)

Brenda Lee

Raccogliere il successo è sinonimo di Brenda Lee. Quindi non sorprende che si chiami la sua nuova produzione Rockin’ Around the Christmas Tree (assolo), in quell’occasione esordì al numero sei. Chi può vantarsi di avere così tante copie di alta qualità?

7. Sotto l’albero

Kelly Clarkson

sotto l’albero Scritta da Kelly Clarkson continua la sua inarrestabile scalata alle classifiche. Attualmente è al settimo posto, essendo risalito dall’ottavo posto in cui si trovava ieri.

8. Sta iniziando ad assomigliare molto al Natale

9. Pisolino pomeridiano

10. Rich Baby Daddy (feat. sexyy Red e SZA)

Drake

Rich Baby Daddy (feat. Sexy Red & SZA) Drake è al decimo posto. Dopo diverse settimane in cima alle classifiche, la sua popolarità ha iniziato a diminuire.

*Alcuni dati potrebbero non essere disponibili perché la piattaforma non li fornisce.

Attraverso i suoi servizi, Apple cerca anche di dominare la guerra dello streaming. (Reuters/Mike Segar)

Apple Inc. è un’azienda americana che produce apparecchiature elettroniche e software e fornisce anche servizi multimediali attraverso le sue diverse piattaforme di streaming. È un’azienda che da molti anni è considerata una delle aziende più interessanti e preziose al mondo.

Tra i suoi servizi si distingue Musica di meleche consente l’accesso a più di 430 milioni di utenti Più di 100 milioni di canzoni30.000 playlist e podcast diversi. Come i suoi omologhi, come Spotify, permette di scaricare brani e ascoltarli offline.

In termini di principali vantaggi o svantaggi che ha rispetto al suo più grande concorrente, una delle differenze più importanti è Qualità del suono, perché mentre in Spotify la qualità massima è 320 kbps, in Apple è 24 bit/192 kHz; Come minimo, la velocità di Apple può raggiungere 256 kbps.

Un altro vantaggio di Apple è che ha un catalogo più ampio rispetto al suo concorrente, inoltre puoi accedere al servizio Manzanita Radio in diretta Da tutto il mondo ed esclusive stazioni digitali Apple.

Altre funzioni offerte agli utenti includono Apple Music Sing e Classifiche principali Per visualizzare la classifica dei brani più ascoltati nelle varie città del mondo; E la possibilità di ascoltare musica con qualcun altro utilizzando SharePlay durante una videochiamata.

Alcuni artisti forniscono anche video, registrazioni audio, interviste o mini-documentari esclusivi della piattaforma.

Continuare a leggere:

Più notizie

Maggiori informazioni sullo streaming

Le serie e i film più commentati su Twitter