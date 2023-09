Questi sono i due astronauti più alti della storia: FayerWayer

9 settembre 2023 alle 14:00

L’altezza media degli astronauti è di 1,73 metri. Sebbene agenzie come la NASA Al momento non hanno fissato un minimo o un massimo, Per decenni hanno sottolineato che, poiché non venivano concesse indennità, era necessario uno standard di altezza.

C’è stato anche un problema con il ritiro dello Space Shuttle nel 2010, quando si è deciso di utilizzare veicoli più piccoli. A quel tempo, Duane Ross, responsabile del reclutamento degli astronauti della NASA, “Sarebbe un errore scegliere persone che non si adattano alla tua astronave”, ha spiegato.

Ma prima di quell’epoca c’erano due astronauti che ruppero gli schemi. Erano James Van Hoften e James Weatherby: Ciascuno misura 1,93 metri.

Solo per confronto, lo è Altezza media di un giocatore NBA.

E la cosa più curiosa è che tutti esistono nello spazio Può aumentare fino a cinque centimetri. Perché senza gravità la pressione sulla colonna vertebrale viene alleviata.

È tempo di familiarizzare Maggiori informazioni su di loro.

“Ox” Van Hoften è nato a Fresno, California, nel 1944. Era un aviatore e ingegnere navale, e divenne In 60 missioni di combattimento nella guerra del Vietnam, Prima di unirsi alla NASA nel 1978.

Durante la sua carriera spaziale, viaggiò quattro volte per inaugurarlo Palco dello Space Shuttle come supporto. Ha servito come specialista di missione su STS-41-C e STS-51-1, registrando un totale di 338 ore nello spazio, comprese 22 ore di passeggiate EVA.

Dopo essersi ritirato dalla NASA è stato amministratore Per sviluppare l’aeroporto In Medio Oriente, Giappone, Nord e Sud America.

Il secondo astronauta a raggiungere lo spazio fu Jim Weatherby. Nato a Flushing, New York, nel 1952, ha raggiunto il grado Capitano della Marina americana.

È venuto per viaggiare In sei missioni dello Space Shuttle, Dopo essere stato selezionato nel 1984 come astronauta della NASA. Ha comandato la missione STS-32 nel 1990, volando su STS-52, STS-63, STS-86, STS-102 e STS-113.

Le ultime tre missioni sono state con la Mir e la Stazione Spaziale Internazionale. Fortunatamente per Weatherby, quello era il suo ultimo lavoro Prima del disastro della Colombia del 2003.

Nello stesso anno si ritirò dalla Marina e lasciò la NASA nel 2005. Diventare consulente di aziende come BP.

Sia Van Hooften che Weatherby Sono ancora vivi oggi.