Questo “combattente a ruote” è più veloce dell’Aston Martin di Fernando Alonso

David Decker Un miliardario che ha iniziato a lavorare qualche tempo fa per realizzare il suo sogno manifatturiero L’auto sportiva più selvaggia Dal pianeta. Oppure supponiamo che ciò con cui lavorasse fosse il suo denaro, che è la stessa cosa.

La Rodin FZero, la vettura che prometteva di superare la F1 di Fernando Alonso, ora è realtà.

Un anno fa hanno effettivamente sviluppato l’architettura dell’auto, anche se non avevano alcuna parte tangibile perché al momento tutto era computer grafica. Ora la macchina E ‘fatto L’auto mira a mettere in risalto i colori di qualsiasi altra vettura, compresa… Formula 1 E automobili Le Mans, Sta già facendo i suoi primi chilometri di deperimento dell’atmosfera, perché Non è né ibrido né elettrico al 100%..

Con ruote giuste

Lui Rodin Fezero Si tratta di un aereo monoposto che somiglia più ad un aereo da caccia, al quale sono state rimosse le ali e installate le ruote, anch’esse modificate per non ostacolare l’aerodinamica. Con il suo aspetto pionieristico è stato introdotto nel Prova in pista Che il marchio possiede sull’isola Nuova Zelanda, Dove la persona seduta al volante era lui stesso David Decker Questo è il suo scopo Autista gentiluomo Un appassionato di corse al volante.

FZero è un modello per 5,5 metri lungo, 2.2 Ampio e unico 1.13 Alto e per il quale non c’erano restrizioni allo sviluppo. Tutto è stato progettato per l’uso in Circuito, Il che dovrebbe lasciare senza fiato grazie alla relazione Forza del peso (Peso 698 chilogrammi, Circa 100kg in meno di una Formula 1) molto meglio di un’autovettura Fernando Alonso. Grazie anche all’A Aerodinamica Incredibile che promette di generare fino a Pressione discendente di 4000 kg A tutta velocità.

1.013 CV

L’FZero offre lo straordinario livello di prestazioni e dinamismo che promette e potrebbe diventare un’alternativa a modelli come aston martin valchiria, Ha un motore Motore doppio turbo V10 da 4,0 litri Ciò che già sappiamo finalmente accadrà 1013 CV a 9500 giri/min. Le prestazioni meccaniche sono molto simili a quelle dei modelli ad es lamborghini revuelto e ferrari sf90, Che raggiunge o supera anche i mille cavalli solo senza ibridazione e ‘vecchio stile’. Con questo meccanismo non conosciamo l’entità della sua accelerazione, ma sappiamo che per esso è stata fissata la velocità massima 360 chilometri all’ora.

Questo motore si chiama RC.TENcreato dalla società Ingegneria di Neil Brown, Che ha sviluppato due propellenti tanto che è ora la stessa Rodan a portare avanti le fasi finali dello sviluppo e dell’avviamento Vendita del motore a terzi, Poiché l’idea è che diverse squadre lo utilizzino in gare simili Le Mans.

Ha dato la sua opinione sull’auto Emma Duncan, Direttore Generale Rodin: “Vedere la FZERO scendere in pista con disinvoltura è stato un momento di ispirazione. Rappresenta l’auto Eccellenza ingegneristica e davvero un capolavoro. “Si tratta di uno sviluppo fondamentale per il futuro di Rodin Cars.”