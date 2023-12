Joho Lee, ricercatore Samsung, è stato nominato vincitore inaugurale del premio IEEE ComSoc per l’eccellenza nel supporto degli standard di comunicazione – Sala stampa Samsung America Latina

Per due mesi i 14 giudici hanno deliberato sui candidati agli IEEE ComSoc Career Awards

Joho Lee, membro del Centro di ricerca e sviluppo avanzato di Samsung Electronics, Samsung Research (SR), ha ricevuto un premio alla carriera per la sua eccezionale leadership e i suoi contributi tecnici nella standardizzazione delle comunicazioni wireless dall’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), il più grande istituto al mondo . Un’organizzazione professionale tecnica dedicata al progresso della tecnologia a beneficio dell’umanità.

In riconoscimento della sua leadership e del suo ruolo fondamentale nello sviluppo e nella standardizzazione delle tecnologie di comunicazione mobile globale, Lee ha vinto il primo premio per l’eccellenza nel supporto della standardizzazione delle comunicazioni istituito quest’anno dalla IEEE Communications Society (ComSoc). Lee è stato l’unico a ricevere il premio, onorando il suo eccezionale contributo al settore.

I vincitori degli IEEE ComSoc Career Awards vengono selezionati attraverso un rigoroso processo di valutazione, in cui 14 giudici deliberano sui candidati nell’arco di due mesi. I vincitori sono stati premiati durante una cerimonia di premiazione il 5 dicembre alla conferenza IEEE Global Communications (GLOBECOM) 2023 a Kuala Lumpur, Malesia.

Lee ha guidato la ricerca e la standardizzazione della tecnologia delle comunicazioni mobili dal 2000, quando gli smartphone 3G hanno iniziato a essere commercializzati. Dal febbraio 2003 all’agosto 2009, Lee è stato vicepresidente del Radio Access Network Working Group 1 (RAN WG1) del 3rd Generation Partnership Project (3GPP), un’organizzazione globale di standardizzazione delle comunicazioni mobili, dove ha contribuito alla standardizzazione. Con tecnologia 4G LTE. Nel 2018, Lee è stato eletto Fellow dell’IEEE, un riconoscimento riservato ai membri senior dell’IEEE che hanno raggiunto risultati straordinari.

“È un grande onore essere selezionato come primo destinatario del premio IEEE ComSoc Excellence in Support of Communications Standards”, ha affermato. “In futuro continuerò a ricercare, sviluppare e standardizzare tecnologie avanzate di comunicazione mobile come 5G e 6G”.

Lee si unisce ai prestigiosi ranghi degli ex dirigenti Samsung che hanno ricevuto anche gli IEEE ComSoc Career Awards. L’ex vicepresidente di Samsung Ki-Tae Lee, che ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo della serie di telefoni cellulari Samsung Anycall, ha ricevuto il IEEE ComSoc Distinguished Industry Leader Award nel 2004. L’ex vicepresidente di Samsung Jong-Kyun Shin, che ha sviluppato il telefono, e ha vinto lo stesso premio nel 2016.

Samsung Research, una società leader nella standardizzazione delle tecnologie di comunicazione mobile, ha un totale di sei funzionari presso 3GPP: due presidenti e quattro vicepresidenti. Nel luglio 2020, Samsung ha pubblicato “The Next Hyperconnected Experience for All”, un white paper sul 6G che delinea la visione dell’azienda per la prossima era delle comunicazioni. Gli esperti Samsung e Samsung Research stanno lavorando duramente per raggiungere la commercializzazione del 6G intorno al 2030.