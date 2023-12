BBVA è stata riconosciuta come la migliore banca del Perù per il 2023 da The Banker

“durante la festa”Premi Banca dell’anno 2023“, PBVA Ha vinto uno dei premi locali più importanti della serata, Miglior banca del Perù 2023.

Digitalizzazione e sostenibilità

rivista Lui ha sottolineato la crescita delle applicazioni mobili degli istituti finanziari, che con una quota del 48% sono diventate il principale canale di transazione., prima dell’online banking, degli sportelli bancomat o degli sportelli bancari. aggiuntivo per Applicazione BBVADa allora anche gli altri canali digitali hanno mostrato buone prestazioni e una crescita significativa A marzo 2023, la banca aveva 3,23 milioni di clienti digitali.

A bancario, BBVA in Perù si è distinto anche per la sua gamma di prodotti sostenibiliDove registra “un notevole successo nel suo prodotto Credito ipotecario verde Per acquistare case sostenibili, Contribuire a un portafoglio di case verdi al 60%.“E concesso Prestiti a promotori immobiliari per circa 54 progetti che hanno ricevuto il certificato “Eccellenza nel Design per una Maggiore Efficienza”.

Infine, anche la rivista ha dato atto del lancio Pagamento aperto Anche nel mercato peruviano È uno strumento che ha migliorato notevolmente l’esperienza dei clienti aziendali e al dettaglio.

Fernando Eguiluz, CEO di BBVA Perù, ha approfittato di questa opportunità social networks Per ringraziarti del premio e della tua espressione Premi per diversi team bancariPerché grazie all’impegno, alla fatica e alla ricerca dell’eccellenza di ciascuno dei collaboratori è stato possibile ottenere questo importante riconoscimento. “Questo premio ci riempie di orgoglio e mi permette di evidenziare lo straordinario lavoro dei team che compongono BBVA in Perù. Posso solo ringraziare gli oltre 7.500 collaboratori per questo nuovo riconoscimento.”

La rivista britannica, affiliata al gruppo Financial Times, ha inoltre scelto BBVA come miglior istituto finanziario in Messico, uno dei suoi mercati principali, nonché franchising in Perù. Per The Banker, BBVA è “un’entità leader in America Latina che si distingue tra i suoi concorrenti in vari mercati della regione”. Fotografia: Anselmo Andrade, BBVA UK, riceve il premio come migliore banca dell’America Latina. Autore: Il banchiere

Presenza latinoamericana

La rivista ha inoltre assegnato a BBVA il premio come Migliore Banca dell’America Latina, evidenziando le capacità dell’istituto finanziario nella regione e gli sforzi del gruppo nella finanza sostenibile.

Dal 2018 fino a settembre di quest’anno. Il gruppo ha stanziato 185.000 milioni di euro per le imprese sostenibiliCirca il 77% della somma è stata destinata alla promozione della lotta contro il cambiamento climatico e il restante 23% alla promozione della crescita inclusiva. accanto a, Ha triplicato il suo impegno per la finanza sostenibile portandolo a 300 miliardi di euro.

Di Jorge Saenz-Azconaga, Responsabile globale del monitoraggio nazionale presso BBVA, Il Banker Award è un riconoscimento della strategia di BBVA in cui l’innovazione è stata fondamentale per promuovere l’inclusione finanziaria e la sostenibilità.