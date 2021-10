Questo fine settimana inizia il progetto Oasis La Chantona che trasforma questo spazio di Estells

Lo scorso fine settimana, associazioni e cittadini si sono riuniti in Angolo femminista per avviare il progetto Oasi La Shantona, un’iniziativa comunitaria nata in Brasile e basata sulla mobilitazione di talenti e risorse locali. In questo caso, è guidato dal Distretto dell’uguaglianza e comprende i diversi distretti del Comune di Estella-Lizarra.

Oasis ha invitato il gruppo ad applicare una visione riconoscente dell’ambiente ed esplorarlo con occhi diversi, osservando le potenzialità, la bellezza e le risorse La Shantona E invitando i vicini della zona a sognare insieme in uno spazio che rappresenta le loro più alte aspirazioni per il quartiere, ha spiegato Altekio, una società di consulenza d’arte.

Si sono incontrati sabato alla Casa della Cultura per condividere tutte le scoperte del gruppo dei partecipanti dell’oasi, e il progetto Chantona è stato pensato per rappresentare i desideri comuni dell’incontro: restaurare e curare uno spazio con tanta storia , per creare un luogo di incontro per tutte le età e diversità, uno spazio educativo per conoscere la natura, per creare Angolo lettura, pittura murale di gruppo, pulizia e posizionamento delle scatole, creazione di un’area giochi, incontro e area di sosta €

Questi sono alcuni dei sogni incarnati in un modello che ha fissato l’obiettivo della trasformazione il prossimo sabato 30 ottobre a La Chantona.

lavoro sul campo Durante questa settimana, i partecipanti raccolgono le risorse e le persone per realizzare questi sogni. Vernici, pennelli, pennelli, rulli, bancali, legno, attrezzi, piante aromatiche e ornamentali, badili, badili, badili, scaletta € Questi sono alcuni dei materiali che servono ancora per il fine settimana, e soprattutto tante mani e un desiderio di aderire a questa bella iniziativa per restaurare Shantona per la città.

Se qualche cittadino desidera aderire, può recarsi domani venerdì alle 16:00 alla Casa della Cultura, dove sabato verrà allestito l’evento, che proseguirà per tutta la giornata. Allo stesso modo, domenica ci sarà una piccola festa