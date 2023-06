Intel vuole fornire Path Tracing per tutte le GPU e anche per le GPU integrate

Intel ha spiegato i suoi piani per portare Path Tracing su tutte le sue GPU basate sul display neurale per accelerare questo tipo di calcolo.che attualmente richiede un’enorme potenza di calcolo per funzionare, ma non è ancora in grado di fornire un’esperienza pienamente soddisfacente.

Fondamentalmente, i progressi che sono stati fatti in termini di tecnologia hanno a che fare con la pressione che si può fare in questa tecnologia, La capacità di raggiungere rapporti di compressione dal 70 al 90 percento rispetto ai motori Track Tracer originalifino a quando non troviamo buone prestazioni sulle schede di fascia bassa e ottime prestazioni sulle ammiraglie.

Intel spiega anche Quello Stai pensando di far funzionare un sistema di visualizzazione neurale compatibile con più marchecome XeSS, questo è possibile Funziona su GPU Intel, NVIDIA e AMDa differenza degli sviluppi NVIDIA generalmente dedicati al proprio hardware.

Grazie a questo, Possiamo vedere come sia i processori Intel che le APU AMD ottengano una boccata d’aria fresca con XeSS/FSR, Consentendo così agli ultimi giochi in batch di essere riprodotti su dispositivi di fascia bassa Senza sacrificare molto le prestazioni o la qualità visiva dei nostri giochi.

La fine dell’articolo. Raccontaci qualcosa nei commenti!