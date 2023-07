Il Bayern Monaco ha aperto spazi in rosa: ha annunciato la partenza di due difensori

Il Bayern Monaco ha annunciato, venerdì, la partenza del terzino portoghese Joao Cancelo, in prestito dal Manchester City, e del difensore olandese Daley Blind, dopo una stagione trascorsa nel club tedesco.

Attraverso i propri social ufficiali, la squadra tedesca ha ringraziato entrambi i giocatori per l’impegno e ha augurato loro il meglio per il futuro. Sia Cancelo che Blind sono stati acquisti temporanei che hanno contribuito a coprire le assenze dovute all’infortunio o alla malattia di giocatori chiave come Lucas Hernandez e Naseer Mazraoui.

Joao Cancelo è arrivato al Bayern con un’opzione di riscatto stipulata in 70 milioni di euro, ma pare che il club bavarese abbia deciso di non esercitarla, il che significa il suo ritorno al Manchester City, dove ha ancora un contratto fino al 2027. Il portoghese lo farà torna nella squadra inglese per affrontare nuove sfide nella tua carriera.

Da parte sua, Daley Blind, il giocatore olandese che ha militato in club come Ajax (2018-2023) e Manchester United, è attualmente senza club e il suo futuro è incerto. Dopo il periodo con i bavaresi, dovrà valutare le opzioni a disposizione per continuare la sua carriera professionistica con un’altra squadra.

La partenza di Cancelo e Blind dal Bayern Monaco ha segnato la fine del suo tempo al club tedesco. Sebbene la loro permanenza sia stata temporanea, entrambi i giocatori hanno contribuito alla squadra e hanno fatto la loro parte per tutta la stagione. Ora, ogni giocatore seguirà il suo percorso calcistico, alla ricerca di nuove sfide e opportunità che gli consentiranno di continuare il suo sviluppo e raggiungere i suoi obiettivi sportivi.

Il colosso tedesco, dal canto suo, continuerà a lavorare per formare la propria squadra per la prossima stagione, cercando di rafforzarsi e mantenere la propria competitività nelle varie competizioni a cui partecipa. Essendo uno dei club più importanti d’Europa, il Bayern mira sempre a mantenere una squadra forte e competitiva per lottare per i titoli.