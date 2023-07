La grande domanda con cui Steve Jobs iniziava tutti i suoi incontri

Steve Jobs ha lasciato un’eredità duratura nel settore tecnologico, ma al di là delle sue rivoluzionarie innovazioni, è stato anche notato per la sua incessante attenzione, nonché per la sua capacità di rimanere concentrato nelle riunioni e nei colloqui di lavoro.

La sua capacità di promuovere un ambiente di riunione mirato e produttivo è stata fondamentale per il successo dei suoi team. Il co-fondatore di Apple si è reso conto che la lettura richiede concentrazione e quindi le distrazioni possono ostacolare la comprensione nel funzionamento quotidiano.

All’inizio degli incontri, Jobs incoraggiò il suo team a evidenziare eventuali dubbi o idee che avevano in mente. Questa semplice procedura ha permesso ai partecipanti di liberarsi dai pensieri che distraggono per essere più presenti e concentrati nell’incontro in corso..

A cosa stai pensando?

A cosa stai pensando? È la domanda con cui Steve Jobs ha iniziato tutti i suoi incontri, ed è stata una delle chiavi per ottenere un ambiente di lavoro incentrato sulla volontà di essere un po’ teneri. Affinché gli altri potessero condividere apertamente i loro pensieri, doveva anche condividere aspetti della sua vita, ma soprattutto i suoi sentimenti.

Allo stesso modo, ha costruito la fiducia ascoltando attivamente i suoi dipendenti e ponendo domande pertinenti. Il solo ricordare i nomi delle persone, interessarsi alle loro vite e ascoltare attentamente le loro opinioni ha contribuito a costruire una relazione forte..

D’altra parte, Jobs ha anche riconosciuto che la risoluzione dei problemi o il lasciarsi andare sono aspetti essenziali di una riunione efficace. Dando spazio ai dipendenti per condividere le loro preoccupazioni, si sono sentiti ascoltati, ma allo stesso tempo apprezzati.

Questa apertura è all’interno manzana Ha permesso di generare idee innovative da diverse prospettive. L’approccio all’avvio di riunioni di lavoro consentendo a tutti di condividere ciò che hanno in mente ha creato un ambiente concentrato privo di distrazioni.

Non ci vuole un genio per applicare questi principi sul posto di lavoro. Qualsiasi amministratore, manager o leader, anche un amico, può aiutare gli altri a concentrarsi e raggiungere il loro pieno potenziale essendo consapevole delle distrazioni per favorire un ambiente incentrato sulla soluzione.

Concentrazione e produttività sono essenziali per ottenere risultati eccezionali e l’eredità di Steve Jobs ci ricorda l’importanza di coltivare questi aspetti all’interno delle aziende, così come nei team di lavoro per raggiungere il successo insieme. E tu, cosa hai in mente?