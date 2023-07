Suggerimenti per ridurre la dipendenza da iPhone in estate

Sappiamo che è difficile, tuttavia Imposta un programma di sonno Può essere molto utile lasciare a lungo il cellulare, così come rilassarsi e andare a letto con calma per riflettere sulla giornata o leggere un capitolo del proprio libro preferito. Stare con il cellulare di notte può renderci molto difficile Più tempo per addormentarsi Da qui l’importanza di divertirsi nell’abitudine di lasciare il telefono. I passaggi sono i seguenti:

dedicare un tempo per te E per le persone che lo sonoNon intorno È molto importante. Quindi, possiamo fissare un orario Comunicazione dal nostro iPhone Con altre persone, sia in chiamata che in Face Time, per staccare dal lavoro e colleghi che ti chiamano per programmare le ore in cui vuoi riposare. Per fare ciò, è necessario effettuare le seguenti impostazioni:

Vai su Impostazioni > Tempo di utilizzo > Limiti di conversazione. Fare clic su “Entro il tempo di utilizzo consentito”. Scegli tra “Tutti” o “Solo contatti”, a seconda che tu voglia che tutti possano chiamare i tuoi figli o solo quelli in rubrica. Nel caso in cui desideriamo aggiungere nostro figlio o nostra figlia a una conversazione di gruppo del contatto iCloud, dobbiamo selezionare l’opzione “Consenti aggiunte”.

Se attivi Fermare , Possiamo configurare i contatti che i tuoi figli possono contattare o viceversa nel modo seguente. Il processo consiste in tre passaggi molto semplici: