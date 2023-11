Crea scorciatoie da tastiera personalizzate sul cellulare

Al giorno d’oggi, quasi tutti hanno un telefono cellulare attraverso il quale possono comunicare istantaneamente. Molte persone non vogliono sapere quanto tempo trascorrono davanti ad uno schermo durante la giornata, ma è un dato di fatto che la maggior parte del tempo è dedicato ad esso. WhatsApp.

Ci sono alcuni trucchi che ti faranno digitare più velocemente in questa app di messaggistica istantanea, risparmiando tempo sull’orologio ed essendo più efficace durante la comunicazione. A differenza di un computer, queste scorciatoie non attivano funzioni, ma ci danno la possibilità di inserire un file Breve parola La tastiera lo convertirà in Una parola completa.

Per implementare questa funzione, la prima cosa che devi fare è entrare nelle impostazioni della tastiera del tuo cellulare. Per telefoni con sistema operativo Androide, la prossima cosa da fare è premere Configurazione di sistema e scegliere la categoria chiamata Tastiera e input corrente, che darà accesso alla funzione del dizionario personale. Dopo aver selezionato il simbolo più (+), è possibile creare il collegamento.

Per prima cosa devi scrivere la parola intera e poi inserire l’abbreviazione con cui vuoi abbreviarla, come puoi vedere nel video. Questa opzione è disponibile anche in i phoneIn questo caso, dopo aver selezionato l’opzione tastiera, dovrai cliccare su “Sostituisci testo” e la formula sarà la stessa di Android.

Usando questa funzione, puoi anche creare la scorciatoia per Indirizzi email, indirizzi di casa o anche un numero di telefono Una volta scritte le prime lettere, il correttore inserirà le informazioni complete.