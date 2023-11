L’intelligenza artificiale può superare il pensiero umano?

Finora, l’intelligenza artificiale può solo fornire Soluzioni a problemi molto specifici, Ma con questa capacità di apprendere, il suo approccio è cambiato radicalmente: “Potrò farlo Svolgere compiti molto più casualiMolto di piu Simile a quello di un essere umano “Con intelligenza e lungimiranza puoi risolvere il problema”, afferma Juan Carlos Rubio, direttore di OGA.ai.

Lo chiamano Qstar O l’intelligenza generale artificiale. Creatori di ChatGPT Lo descrivono come “Sistemi autonomi che superano gli esseri umani “Nella maggior parte dei compiti di valore economico”, Javier Vilela, socio amministratore di Comuniza, sottolinea l’importanza di comprendere cosa significano “autonomia” e “maggioranza”. Sta andando molto veloce è in Mancano risposte morali“Sì, ci mancano risposte comportamentali.”

Pertanto, secondo gli esperti, ce n’è bisogno La forte organizzazione che supervisiona questi sistemi. “Questi saranno i sistemi che dovranno farlo continua ad imparare, Quindi devono essere educati con i dati Noi umani controlleremo questi processi Per la formazione”, dice Rubio.

dicono che Questi sviluppi possono avere un impatto positivo sulla società. Secondo Curcho, questa tecnologia “cambierà alcuni dei modi in cui interagiamo”. “Inizieremo a fare affidamento su questi sistemi Si prevede che sarà più produttivo. In altre parole, l’intelligenza artificiale non sarà in grado di generare flussi di pensiero o inventare qualcosa, ma lo farà. Ci aiuterà ad affrontare problemi più complessi.