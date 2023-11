Così libero spazio sul mio iPhone senza cancellare nulla, senza app e senza pagare servizi di terze parti

La situazione è molto comune: per qualsiasi motivo non puoi abbonarti a un piano iCloud+ e I rari 5 GB di spazio libero che Apple offre agli utenti ti limitano molto. Il tuo rimedio qui è salvare le funzionalità: salva le foto localmente, esegui il backup del tuo iPhone sul tuo Mac… ed evita il cloud, se possibile.

Ma se i contenuti devono essere nel cloud, allora Puoi ricorrere ad un semplice trucco che può aiutarti. È qualcosa che Apple preferirebbe non facessimo, ma può servirci come ultima risorsa se ci abituiamo a determinate procedure.

Due account Apple sono meglio di uno, ma devi imparare a usarli bene

Puoi chiederti quanto segue, e a ragione: c’è davvero qualcuno che non vuole pensare di pagare 0,99€ al mese per 50GB in iCloud+? Più che riluttanza è incapacità. Ci sono persone, a causa dell’età Non hanno ancora accesso a una carta di debito o a un metodo di pagamento, ma hanno comunque la necessità di salvare le cose nel cloud. Inoltre, la situazione personale di ogni persona può influire.

Per fare questo, la cosa che si può fare è Crea un secondo account Apple-Registra un ID Apple aggiuntivo. Potrai così guadagnare 5GB di spazio aggiuntivo nel cloud e “giocare” con entrambi gli account per condividere il tuo spazio disponibile.

Ora, sugli iPhone, puoi accedere solo con un account Apple alla volta. E L’idea è di non disconnettersi e accedere costantemente tra due accountPerché è molto scomodo e crea molta confusione. Se questo è ciò che intendi fare, lo sconsiglio.

Quello che puoi fare è utilizzare il tuo account Apple principale (quello che hai già configurato) per configurarlo sui tuoi dispositivi e Un altro “supporto”. Per archiviare i dati in quei 5 GB extra che aggiunge.

Come creare e gestire un Account Apple “extra”.

Come ho detto prima, l’idea è di non uscire dall’ID Apple che hai già impostato sul tuo iPhone. Pertanto, andremo a questo sito Per creare un account Apple completamente nuovo senza dover toccare le impostazioni dei nostri dispositivi.

Per crearlo Avrai bisogno di un account e-mail che non sia utilizzato da un altro ID Apple. Puoi utilizzare qualsiasi account di posta elettronica che non usi spesso ma ricorda le credenziali per accedervi. Dovrai anche inserire il tuo numero di telefono per ricevere un codice di verifica. Non preoccuparti, puoi usare quello che hai già.

Compila le informazioni che il sito ti richiede durante tutto il processo. L’account verrà creato ufficialmente quando riceverai il codice di verifica e lo inserirai su richiesta.

Una volta creato l’account “extra”, non importa se rimani connesso con il tuo account principale sui tuoi dispositivi Apple. Da nessuno di loro Puoi accedere al nuovo account tramite il sito Web iCloud. Puoi accedervi Da questo collegamento E accedi con le tue nuove credenziali:

Da questo sito Web è possibile caricare, gestire e scaricare tutti i tipi di dati con le relative applicazioni. Ecco il mio consiglio:

Conserva i dati essenziali (contatti, calendario, e-mail, note, promemoria, acquisti, portachiavi con password, download di app e tutti i documenti possibili) sul tuo ID Apple principale.

Utilizza il tuo ID Apple secondario come “Store”– Carica dati come file su iCloud Drive e foto a cui desideri accedere da qualsiasi luogo. Per farlo, tutto quello che devi fare è accedere alle sezioni iCloud Drive e Foto del sito.

In questo modo puoi caricare o scaricare facilmente file e foto da questa posizione iCloud, senza altre complicazioni di sincronizzazione che altri dati potrebbero causare. Con l’account principale puoi configurare e proteggere i tuoi dispositivi, nonché scaricare app. Con il dispositivo secondario hai questo “vassoio” extra da 5 GB in cui puoi archiviare i dati.

L’ultimo vantaggio che ottieni in questo modo è che ottieni anche un indirizzo email @icloud.com opzionale, di cui potresti sfruttare in qualche modo. Ricorda, la cosa più conveniente è acquistare spazio aggiuntivo sul tuo ID Apple principale La situazione ideale è gestire tutto utilizzando un solo account, ma nelle situazioni in cui ciò non è possibile si può sempre ricorrere a questo trucchetto.

