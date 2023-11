Isla Park è diventato il terzo spazio senza fumo a Plasencia

Nei prossimi giorni, La Isla Park diventerà un nuovo luogo senza fumo in città e si unirà ai due parchi esistenti, Los Pinos Park e Ciudad Deportiva Grounds. In questo modo, Placencia avrà tre dei quindici luoghi senza fumo dell’Estremadura. Cioè, il 20%.

Lo ha annunciato ieri Álvaro Astacio, consigliere sanitario del Comune di Plasencia, in occasione delle diverse attività che la Società Spagnola di Cancro realizzerà in occasione della Giornata Mondiale del Cancro al Polmone, che si celebra venerdì. . Era accompagnato da Pilar Armero e Ignacio Lucero, presidenti dell’associazione.

Riguardo a questo nuovo spazio senza fumo, Álvaro Astacio ha voluto chiarire che questa misura non è accompagnata da misure coercitive contro le persone che decidono di accendersi una sigaretta. “È chiaro che non possiamo imporre sanzioni a chi non rispetta i luoghi senza fumo. L’obiettivo principale è chiedere l’impegno dei cittadini, cosa che abbiamo ottenuto nel Parco Los Pinos e nella Ciudad Deportiva. Se cammini non troverai nessuno che fuma e non troverai un solo mozzicone di sigaretta per terra. “Le persone ottengono questo impegno senza dover imporre sanzioni”, ha detto il membro del consiglio.

Giornata internazionale



Il 17 gennaio 2022, il Parco Los Pinos è diventato il primo spazio senza fumo dell’Estremadura. Una targa che ricorda questa data si trova sul portone del palazzo.

Per quanto riguarda la Giornata mondiale del cancro al polmone, l’associazione ha voluto ricordare che questo tipo di cancro ha il più alto tasso di mortalità in Estremadura e che è strettamente legato al fumo. Per questo motivo hanno sottolineato l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione sul fumo.

“Dobbiamo adottare abitudini di vita sane, soprattutto in Estremadura, perché l’incidenza del cancro ai polmoni in Estremadura è superiore alla media nazionale”, ha affermato Pilar Armero.

Da parte sua, Ignacio Lucero ha sottolineato la necessità di riportare il consumo di tabacco a un livello normale, soprattutto tra i più giovani. E lo è ancora di più ora, attraverso nuove piattaforme editoriali come Instagram o Tik-Tok, dove si promuove l’uso della sigaretta elettronica e dei nuovi dispositivi.

In occasione di questa Giornata Internazionale, Lucero ha annunciato anche un nuovo progetto che si aggiunge a progetti già avviati come corsi per smettere di fumare, spazi senza fumo o campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Come previsto, creeranno nuovi punti di incontro con gli adolescenti. “Se prima erano i professionisti a viaggiare, ora saranno i volontari a creare i punti di incontro. “Non si tratta solo di sensibilizzare, ma anche di sapere cosa pensano i giovani e gli adolescenti del tabacco.” Il presidente dell’associazione ha sottolineato che “saranno gli adolescenti stessi a parlare e a darci l’opportunità di affrontare nuove forme dei consumi”.

Questa campagna inizierà a Plasencia all’inizio dell’anno. Per attuare ciò si sono svolti incontri con diverse scuole.