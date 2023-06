Accordo tra Spagna e Messico per l’uso e l’esplorazione dello spazio a fini pacifici

L’Agenzia spaziale spagnola e l’Agenzia spaziale messicana hanno firmato un memorandum d’intesa che istituisce un quadro cooperativo per la cooperazione nell’uso pacifico e nell’esplorazione dello spazio.

Questo accordo pone le basi per una proficua cooperazione continua nell’esplorazione e nell’uso pacifico dello spazio. Entrambe le agenzie operano in Approfitta del potenziale di questa associazione per promuovere il progresso scientifico, lo sviluppo tecnologico e il reciproco vantaggio nel campo dello spazio.

Il MOU conferma la soddisfazione per l’ottimo rapporto tra le due agenzie e la partecipazione congiunta di ingegneri e scienziati a vari progetti e iniziative bilaterali e multilaterali. Inoltre, cerca di rafforzare ed espandere queste relazioni attraverso un quadro cooperativo reciprocamente vantaggioso.

Lo afferma l’accordo La cooperazione tra le due agenzie può coprire un’ampia gamma di settori considerati ad alto potenziale Per svolgere attività reciprocamente vantaggiose. Alcune di queste aree includono la scienza spaziale, l’osservazione e la ricerca della Terra, le telecomunicazioni, la ricerca sulla microgravità, lo sviluppo tecnologico, l’esplorazione spaziale e lo sviluppo di capacità.

Il memorandum d’intesa fa anche luce sullo scambio di informazioni scientifiche e tecniche di interesse comune, nonché sullo scambio di visite di scienziati e ingegneri tra le due agenzie.

Il memorandum d’intesa è stato firmato dal Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Spagnola, Miguel Bello, e dal Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Messicana, Salvador Landeros.