YouTube prende sul serio gli annunci e inizia a bloccare l’uso di blocchi come adblock

YouTube sta reprimendo coloro che utilizzano gli ad blocker. Il suo nuovo test universale è quello che usa qualsiasi tipo di inibitore Potranno visualizzare solo tre video prima che gli venga vietato di visualizzare qualsiasi contenuto sulla piattaforma.

era la prova scopritore di Autorità Androide poi Certo di il bordo. ha dichiarato Uluwa Faludon, portavoce di Google il bordo il prossimo:

“Prendiamo molto sul serio la disattivazione della riproduzione e la disabiliteremo solo se gli spettatori ignorano le ripetute richieste di consentire gli annunci su YouTube”.

I blocchi degli annunci non sono mai stati consentiti su YouTube, ma la piattaforma è stata storicamente resiliente con loro, probabilmente a causa della sua enorme popolarità. Ora la riproduzione disabilitata è “Piccola esperienza mondialeFallodon ha detto.

Portavoce di Google che ha rilasciato una dichiarazione a il bordo Hai parlato di disabilitare la riproduzione dopo ripetute richieste, ma non sembri specificare che la disabilitazione avviene dopo esattamente tre video. Comunque, il bordo Non è detto che questo sia Il metodo di lavoro dalla prova in corso.

È vero che il modello pubblicitario di YouTube è opt-in amato Consente di pagare i creatori di contenuti. amato In Messico è aumentato nel marzo 2022 fino a costare 239 pesos al mese con il metodo domestico. Quindi, nel maggio 2023, gli utenti di Reddit hanno notato i primi avvisi inviati da YouTube sull’uso degli ad blocker.

Secondo YouTube, la piattaforma ha pagato i creatori Più di 50 miliardi di dollari nei tre anni che precedono il 2022.