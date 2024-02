Questo mouse Logitech ha uno sconto del 41%.

Se vuoi cambiare il mouse, ecco un'opzione sicura

Logitech G403 HERO ha 6 pulsanti programmabili

Se cercate un mouse cablato preciso e personalizzabile a meno di 50 euro, ci sono diversi modelli molto interessanti, ma questa volta ci concentreremo sul Logitech G403 HERO. Il prezzo consigliato per questo modello di fascia media è solitamente di 79,99 € Sito web Logitechma ora Può essere tuo per molto meno Grazie all'ultima offerta di Amazon.

Questo topo Oltre 2.300 recensioniLa maggioranza è molto positiva Costa solo 46,98 euro su Amazon Attraverso l'esistenza Sconto del 41%.. Non è il prezzo minimo storico, ma è comunque lì Un'offerta irresistibile Che non puoi lasciartelo scappare. In termini di compatibilità, supporta Windows 7 o successivo e macOS 10.11 o successivo. Ciò non significa che non funzionerà su GNU/Linux, ma devi tenere presente che per personalizzarlo devi installare software che non è disponibile per detto sistema operativo.

Logitech G403 Eroe Vedi su Amazon.es: Logitech G403 Eroe

Risparmia € 33,01 acquistando Logitech G403 HERO su Amazon

Il Logitech G403 HERO è un mouse leggero con Il design classico si adatta perfettamente alla tua mano E un rivestimento in gomma offre maggiore controllo e presa. accanto a, Dispone di un peso rimovibile da 10 g Che puoi utilizzare per regolare il peso del mouse a tuo piacimento.

Ma veniamo alla cosa importante, ovvero il sensore. Il mouse Logitech è dotato di un sensore ottico HERO 25K, che Presenta una velocità di oltre 400 IPS e una sensibilità massima di 25.600 DPI. Ciò significa che rileva tutti i tuoi movimenti con precisione millimetrica, senza attenuazioni, accelerazioni o filtri che possano modificare le tue prestazioni.

Inoltre, Logitech G403 HERO dispone di sei pulsanti programmabili che è possibile configurare utilizzando il software Logitech G HUB per assegnare diverse funzioni o macro. Puoi anche personalizzare la sensibilità tra 100 e 25600 DPI. Un'altra caratteristica degna di nota del Logitech G403 HERO è il tempo di risposta di 1 ms, che Lo fa fino a otto volte più velocemente dei mouse tradizionali. Ciò si traduce in clic e movimenti quasi istantanei. D'altra parte, va notato Dispone anche di illuminazione LIGHTSYNC RGB.

In conclusione, il Logitech G403 HERO è un mouse Offre un'esperienza di gioco imbattibile. Non esitare e acquistalo prima che l'offerta finisca o scada, non te ne pentirai.

