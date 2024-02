Prezzo della Tesla più economica in Messico: quanto costa l'auto elettrica di Elon Musk?

EA auto Quella che continua a crescere nella domanda, e anche ai fini del suo utilizzo, è la tipologia elettrico; Per questo, uno dei marchi specializzati Tesla Chi ha trovato un Posizione di mercato in espansionema ancora senza la possibilità di fissare prezzi più convenienti per siti come Messico.

Il prezzo dell'auto Tesla più economica in Messico

Lui Modello 3 E' la macchina Tesla La cosa più economica che puoi comprare nel paese. I prezzi partono da $ 881.900 pesos Per la versione semplice con trazione posteriore, interni neri e motore unico. Se vuoi personalizzarlo, salirà nel mezzo $ 41.600 E $ 43.200 pesos A seconda del tipo di vernice. Ha un'autonomia di 438 chilometri e una velocità massima di 201 chilometri orari.

Quanto costa l'auto elettrica di Elon Musk?

Fino alla seconda metà del 2023 In Messicoquesti tipi e il listino prezzi in stock erano: gli stessi “Modello 3”, Ne valeva la pena Un milione novemila novecento pesos; per lui “Modello S in rilievo”È dotato di trazione integrale a tre motori e una velocità massima di 322 chilometri all'ora 2 milioni 629mila 900 pesos.

allo stesso tempo, “Decimo modello”, Egli merita 2 milioni 499 mila 900 Un sistema di trazione integrale a doppio motore, oltre a una velocità massima di 240 chilometri orari. Finalmente, “Per me” A 1 milione 199mila 900 pesosCon doppia trazione integrale e una velocità massima di 217 chilometri orari. Vale la pena notare il prezzo di ciascuno carrello Potrebbe aumentare a seconda del colore della vernice e dello stile esterno Modello di bordo.

Il governo messicano ha confermato l'apertura della fabbrica Tesla a Nuevo Leon

re Il presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, È stato lui ad annunciare la notizia della prossima apertura dello stabilimento, che avrà sede a Nuovo leone Ciò sarà senza dubbio di grande beneficio per il Paese che ha fiducia negli investimenti esteri Messico.

Va notato che le strutture Tesla Sono noti per la loro alta tecnologia e si concentrano su di essa SostenibilitàE anche lui Design innovativo.

Nuova Tesla nel giugno 2025

Ciò che era iniziato come una voce è stato confermato da lui stesso. Elon MuskCosa ti succede TeslaDove arriverà la tua nuova auto Messico In Giugno 2025 Costerà $ 25.000 (Alcuni $ 429.000 pesos Quasi).

Questa nuova vettura sarà prodotta in com.gigafactory A Austin, Texas Dalla seconda metà citata anno. Seguirà la prossima pianta Messicocome hanno già confermato in Dicembre Infine, un'altra fabbrica all'estero Nord America Ciò che verrà stabilito alla fine di questo 2024.