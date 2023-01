Quindi puoi aiutare la NASA a studiare gli esopianeti usando il tuo telefono cellulare

Finora, il La NASA ha confermato che ci sono più di 5.000 esopianeti Al di fuori del nostro sistema solare, quindi gli scienziati stimano che in realtà potrebbero essercene milioni solo nella Via Lattea. Nel corso degli anni gli astronomi hanno appreso della loro esistenza grazie alle osservazioni di vari telescopi, ma ora chiunque può aiutare l’agenzia a studiarli.

Questo è ciò di cui tratta il progetto Orologio degli esopianeti. Utenti che lo desiderano usa i loro telescopi Per scoprire pianeti al di fuori del sistema solare o semplicemente cercare esopianeti nei dati già ottenuti da altri telescopi. In questo secondo caso, sarà solo necessario Utilizzando un computer o uno smartphone.

Illustrazione dell’esopianeta LHS 475b | NASA / Agenzia spaziale europea / Agenzia spaziale canadese / El. Hustak (STScI)



Questo programma ha iniziato il suo viaggio nel 2018 a pConsenti a chiunque di sentirsi parte della NASACome uno scienziato che esplora l’universo. Inoltre, l’agenzia spaziale ora ha avuto successo accessibile a tutti gli utentiche dovrebbe scaricare i dati su un dispositivo e quindi valutarli con uno strumento di analisi dei dati.

Come trovare un pianeta extrasolare usando un telescopio

Secondo la NASA, a Telescopio almeno sei pollici Può aiutare una persona a scoprire esopianeti in centinaia di stelle vicine alla Terra. E, ad esempio, diverse persone che osservano lo stesso pianeta già scoperto da diverse parti del mondo possono fornire informazioni sulla sua orbita, sistema o composizione.

È successo con lui Esopianeta HD 80606 b, Osservato da più di 20 persone da punti diversi. Sarà ora osservato dal James Webb Space Telescope, che ha risparmiato due ore di lavoro agli astrofili.

Come identificare un pianeta extrasolare senza un telescopio

Senza un telescopio, è impossibile trovare direttamente gli esopianeti nel cielo. Tuttavia, puoi Aiutare gli astronomi a rivedere i dati È già stato osservato da altri telescopi terrestri e spaziali.

Per trovare esopianeti attraverso questi dati, gli utenti devono Cerca cali regolari nella luminosità della stellaPerché questo accade quando un pianeta gli passa davanti. Inoltre, osservare come si muovono può fornire informazioni sulle orbite di questi esopianeti.

Potrebbe anche essere Cerca le differenze nella luminosità delle stelle, che può essere causato da lampi di luce e macchie stellari. Inoltre, questi cambiamenti possono far sembrare il pianeta più piccolo o più grande di quanto non sia in realtà.