Reading Club for Seniors presso UCM: un luogo di incontro e intrattenimento

Con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro e svago per gli anziani, dove hanno l’opportunità di incontrarsi e partecipare in modo divertente con il loro gruppo di coetanei, la Scuola di Educazione in Spagnolo e Comunicazione dell’Universidad Católica del Maule ha creato il Reading Club per adulti.

Questa iniziativa, iniziata nel 2022, è stata coordinata dall’accademica Francisca Barrera, preside della suddetta scuola, che ha affermato: “Gli anziani ora stanno meglio di salute, hanno più energia, e quindi sono quelli che sono più anziani. È inconcepibile che la società non dia spazi a persone pienamente informate delle proprie capacità , che hanno voce in capitolo e possono contribuire attraverso l’esperienza.

Va notato che l’attività è svolta da uno studente del terzo anno, Elias Contreras, che ha dichiarato: “È un piacere prendere parte a questo tipo di attività che ci permette di entrare in contatto con le comunità , soprattutto con un’attività importante Come per gli adulti I più grandi, è un’esperienza ricca che mi ha dato l’opportunità di condividere testi, letture che potrebbero non essere le stesse con un altro gruppo, perché gli adulti più grandi sono interessati a leggere e condividere le loro opinioni. di avere una prospettiva più ampia, una visione condivisa con gli anziani del club del libro, ascoltando le loro storie, esperienze e riflessioni sulle letture che abbiamo fatto.”

Allo stesso modo, Elias sottolinea che, come insegnante in futuro, questa iniziativa gli consente di acquisire una prospettiva al di fuori della classe.

“L’insegnamento e la pedagogia generalmente si svolgono in classe, non in questi spazi non tradizionali, che contribuiscono al nostro processo formativo. Non si viene solo per leggere libri, ma per continuare ad alimentare l’immaginazione e il pensiero. In fondo i libri non sono il centro , ma un mezzo per creare un’altra cosa all’interno di tutta questa esperienza che gli adulti contribuiscono.

Da parte sua, Virginia Campos Bernasconi, giovane adulta e partecipante al circolo di lettura, sottolinea che spesso l’anziano è confinato in casa, mentre ha ancora molto da dare. “Mi sembra un’ottima idea avere questo spazio, dove condividiamo, riflettiamo e diamo le nostre opinioni.”

Gli anziani interessati a partecipare al Club di lettura possono registrarsi al seguente indirizzo e-mail: olysoto@ucm.cl (il club non ha costi).

Credito: UCM Scuola di Scienze dell’Educazione.