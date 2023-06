Questo gioco di ruolo Dungeons & Dragons free-to-play ha un punteggio di 91 su Metacritic e ti consente di giocare la sua campagna cooperativa con un amico.

Negli anni ’90/inizio 2000, erano i giochi di ruolo D&D Sono diventati tutti titani di questo tipo. Molti classici popolari sono nati in quel momento Motore Infiniti e AuroraE uno di loro, senza dubbio L’inizio delle notti invernali. Ora, grazie al decimo anniversario dell’MMO, puoi mettere le mani sul primo titolo della saga assolutamente gratis.

Rispetta le regole Dungeons & Dragons 3eè considerato uno dei più fedeli al marchio di videogiochi I maghi della costa, corretto. Inoltre, ha una stranezza nel genere: una modalità multiplayer che ti permette di divertirti online con i tuoi amici, godendo di un’esperienza simile a quella che sarebbe la campagna.

Se vuoi ottenere Neverwinter Nights gratis, Primo gioco Ti rende super facile con i suoi bonus questo mese. Che tu sia un abbonato attivo o che tu abbia una prova gratuita salvata, approfitta dei premi di questo mese e ottieni… D&D RPG e altri 3 giochi senza passare dalla scatola. I titoli disponibili per i prossimi 33 giorni sono:

Neverwinter Nights: edizione migliorata

super spia

Top Hunter: Rudy e Cathy

Steam World Dig 2

Nota che Neverwinter Nights in particolare ti concederà Simbolo Gog Invece di rimanere sulla piattaforma di Amazon, che puoi condividere con tutte le persone che vuoi, qualcosa che è perfetto per goderti la sua modalità di gruppo cooperativa senza che nessuno dei due debba pagare.

nei giochi per computer 3D | Decenni di gioco a Diablo 2 e ora ho scoperto che coesiste ufficialmente con i migliori giochi di ruolo da tavolo

nei giochi per computer 3D | La community di Diablo 4 sta esplodendo per una modifica relativa a D3 che ai giocatori non è piaciuta per niente