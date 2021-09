Recensione con caratteristiche, prezzo e specifiche

Già vicino a un decennio di esistenza, Ipad mini È uno di quei prodotti Apple a cui non è del tutto chiaro come siano sopravvissuti in questi giorni di grandi smartphone. Qualcuno potrebbe pensare che in realtà mancasse completamente.

Ma non è così e qui abbiamo qualcosa di nuovo iPad mini 2021 Con il suo design rinnovato, pieno di potenza, il suo schermo eccellente e tutto ciò che si può desiderare in un tablet… ma in una forma molto compatta. Vale il prezzo di oltre 500 euro?

Scheda tecnica iPad mini 2021

Apple iPad Mini (2021) Tenere sotto controllo Retina liquida da 8,3 pollici



500 netti

2.266 x 1.488 pixel Guaritore Apple A15 Bionic Conservazione 64/256 GB fotocamera posteriore 12 MP, f/1,8 fotocamera frontale 12 MP, grandangolo Programmazione iPad 15 Connessione USB-C



Wi-Fi 6



Modello 5G



ID connessione Compatibilità Matita Apple (2a generazione) suono Altoparlanti stereo Dimensioni e peso 195,4 x 134,8 x 6,3 mm

293 g (WiFi) / 297 g (5 G) prezzo da 549 EUR?

Design compatto con elementi super modulari

Meno di 70 grammi più pesante del più grande iPhone di Apple. Questo è ciò che indica la scala quando mettiamo un file Nuovo iPad mini 2021. In quanto tale, il nuovo iPad Mini 2021 potrebbe essere buono come iPhone 13 Pro Max D Mela.

Data la nostra esperienza in questi giorni con l’iPad mini 2021, ci rimane la prima scelta: il grande traguardo dell’iPad Mini in termini di peso… e dimensioni.

il nuovo Ipad mini Il 2021 sta attraversando una delle più grandi trasformazioni della sua lunga storia in termini di design. Non è niente di rivoluzionario in quanto raccoglie elementi da modelli di iPad più completi come la porta USB-C o le linee rette, ma si adatta bene.

Il cambio di design tocca la stessa idea alla base del mini: un iPad che puoi usare con una mano per tutto il tempo che vuoi.

Con esso, l’iPad mini 2021 trasmette la stessa idea delle generazioni precedenti: voglio averlo sempre a portata di mano. È molto leggero (293 grammi per il modello Wifi) e Può essere tenuto comodamente con una mano. E per coloro che considerano attraente il colore dell’alloggiamento, questo nuovo iPad Mini è disponibile in quattro colori, incluso un viola tenue, che è il modello che abbiamo testato su Engadget.

Tra i suoi fratelli maggiori, principalmente iPad Air, anche iPad mini 2021 raccoglie qualche guanto di sfida cornici più piccole e la fine del pulsante fisico sulla parte anteriore per TouchID. Questo schema di identificazione va al pulsante di accensione e funziona proprio come sui vecchi iPad che abbiamo già provato. È conveniente impostare più impronte perché non sapremo mai come catturarle.

Con il suo cartellino del prezzo e la profonda ristrutturazione, si sta onestamente aspettando di passare a FaceID per comodità, soprattutto quando si tratta di un prodotto che in molti casi verrà utilizzato nella privacy della casa. Quindi dalle mascherine e dai disagi di FaceID adesso.

Il pulsante di accensione funge da lettore di impronte digitali

Nelle piccole cornici del nuovo iPad mini 2021, c’è spazio per fotocamera per il viso Che viene fornito anche con il palco centrale (inquadratura centrale). Non potrebbe essere meno perché è un dispositivo che ti invita a fare videochiamate tutto il tempo per comodità con un buon schermo e un suono molto buono.

Tuttavia, finiremo per effettuare queste videochiamate in modalità verticale perché se mettiamo il tablet in modalità orizzontale poiché sembra più intuitivo con questo formato, dovremo fare un grande sforzo per non continuare Copertura della fotocamera FaceTime, che è all’altezza perfetta… dai nostri pollici.

Schermo più grande per una nitidezza straordinaria

Ridurre le cornici in questo iPad mini 2021 porta con sé che possiamo già parlare della diagonale 8,3 pollici. Il pannello ha la tecnologia IPS, con una risoluzione di 2.266 x 1.488 pixel (che ci dà Densità 326 dpi), tecnologia True Tone, gamma di colori P3 e tutto ciò che ci si aspetterebbe da un iPad diverso dall’ingresso.

Lo schermo, ovviamente completamente rivestito e con una buona pellicola antiriflesso, si distingue per l’elevata luminosità, 500 netti. È un piacere osservare la sua luminosità, profondità di colore e fedeltà, sia all’interno che all’esterno, anche se inizia a soffrire come previsto con l’illuminazione diretta.

Lo schermo dell’iPad Mini 2021 non ha problemi. Sembra fantastico

Lo schermo dell’iPad mini 2021 è anche lo schermo più nitidezza Offerte dal catalogo Apple. E questo, con contenuti più piccoli e un uso più teorico del testo, lo è. Grazie. Potrebbe essere stato completato solo dall’inclusione della tecnologia ProMotion, che Apple attualmente mantiene per la sua linea di iPad Pro.

Un’altra novità che l’iPad mini 2021 porta con sé è Compatibilità con Apple Pencil di seconda generazione. Quindi gli artisti o chi usa la matita per scrivere a mano sull’iPad sono dunque fortunati. Ma sai già che questo significa aggiungere € 135 al carrello se non ne hai già uno in casa.

Supporto alla Apple Pencil di seconda generazione… ma per acquistarla bisogna aggiungere 135 euro se non ce l’avete già in casa

L’esperienza multimediale con lo schermo dell’iPad mini 2021 è ben accompagnata dal reparto audio. Hai Altoparlanti stereo (Si comportano così in modalità orizzontale) situati su entrambi i lati dello schermo (ai bordi) che ci danno un suono abbastanza solido, anche se lontano da quello che ottengono gli iPad più grandi. E a grandi volumi, si nota un pronunciato scuotimento del tablet.

È un iPad divertente senza cuffie ma anche con esso anche se va tenuto presente che con la riprogettazione, iPad mini 2021 ha perso una porta da 3,5 mm a proposito.

Abbastanza energia per un piccolo iPad

Non può esserci un aggiornamento completo dall’iPad mini della generazione precedente senza un corrispondente aumento di potenza grazie a un nuovo chip. Ecco, Apple non esita e mette il suo nuovo iPad mini di sesta generazione mela A15, cosa dà fare petto Su benchmark sintetici come GeekBench 5 (che supera i 4.500 punti) e su base giornaliera.

Con l’Apple A15 all’interno, i limiti dell’iPad a qualsiasi attività non sono le prestazioni ma le dimensioni dello schermo

iPad mini 2021 Funziona perfettamente In tutti i compiti a cui puoi pensare. Naviga, leggi, riproduci contenuti multimediali e fai persino i tuoi passi creativi con l’editing di video o foto. La limitazione non è nella potenza ma nelle dimensioni dello schermo, ad esempio per divertirsi o sfruttare il multitasking, cosa leggermente migliorata per questo schermo molto piccolo.

Per quanto riguarda il riscaldamento del tuo iPad mini, non devi preoccuparti. Qualcosa di importante nell’hardware che usiamo per tenerlo in modo che non diventi troppo caldo è una buona notizia, ma attenzione perché in giochi impegnativi come NBA 2K21 di Arcade, dopo pochi minuti di gioco possiamo apprezzare un riscaldamento del sedere .

L’unica nicchia di mercato (o utilizzo) questo chip A15 si adatta come un guanto è quella di gioco. Sebbene lo schermo non sia delle dimensioni perfette per i giochi seri (e non ci sono titoli di packaging in quanto tali), l’iPad mini 2021 con controllo esterno è un ottimo affare. Un’ottima scelta come sistema di gioco portatile Se le opzioni offerte da Apple sono soprattutto con Arcade, sei soddisfatto.

La forza accresciuta in questo iPad mini 2021 Questo tablet è un prodotto già pronto per quegli utenti che necessitano di prestazioni adeguate per Modifica video o foto sul sito.

A tal fine, l’iPad mini 2021 utilizza una fotocamera principale molto solvibile e questo formato più compatto ha effettivamente senso nel mondo dei tablet.

Con urgenza, l’iPad mini e una buona fotocamera principale da 12 MP ti consentono di modificare video 4K ovunque READ Gli sviluppatori di Marvel's Midnight Suns confermano la durata e altri nuovi dettagli

La fotocamera principale (grandangolo) fornisce 12 MP con apertura f1.8 e zoom digitale 5X. Ti permette anche di registrarti Video in qualità fino a 4K.

Ricarica USB-C per una corretta autonomia

Il iPad mini 2021Che, secondo Apple, dovrebbe darci circa 10 ore di autonomia in riproduzione video o modalità navigazione web, include una batteria ai polimeri di litio da 19,3Wh.

Premesso che in questi dispositivi il tipo di utilizzo (continuo o meno, ad esempio) può far variare molto l’autonomia finale, nei nostri test abbiamo fatto una media Tra le 7 e le 9 ore di autonomia.

L’indipendenza dell’iPad mini 2021 non delude, è un’altra buona notizia che i tablet Apple si lasciano sempre alle spalle.

Abbiamo eseguito i test utilizzando un dispositivo misto, che includeva reciprocamente navigazione web, riproduzione di contenuti, videochiamate e giochi casuali (circa un’ora e mezza per carica). Avevamo anche il Wi-Fi sempre attivo e la luminosità appena sotto il 50% del massimo.

iPad mini 2021 debutta in questo formato in Porta di ricarica USB-C, che è anche un DisplayPort. La confezione include un caricabatterie standard da 20 W e un cavo di ricarica da 1 m.

iPad mini 2021, la recensione di Engadget

È molto difficile non sentirsi troppo attratti da ciò che questo ha da offrire Il nuovo iPad mini. Ma allo stesso tempo si superano molti dubbi su quale utilità possa avere in un mondo invaso da smartphone con schermi generosi. Sempre più.

Vale a dire che l’iPad mini 2021 si adatta a tutto ciò che Apple ha impostato per la sua sesta generazione, soprattutto a livello design e prestazioni. È incredibilmente comodo da usare, molto potente e la qualità del suo schermo non consente molte discussioni.

Spetta ora a ciascun consumatore valutare se il prezzo elevato e la funzionalità che ci fornisce decidono la complessa decisione di acquisto da una parte o dall’altra.

9,1 design8,75

Tenere sotto controllo

9,25

prestazione9,5

Programmazione9,25

Autonomia8,75

Favore Schermo di alta qualità e supporto per Pencil 2

Molto comodo e maneggevole

Performance eccellente contro Prezzo abbastanza alto per un dispositivo orientato al consumatore

suono un po’ piatto

Solo due opzioni per la memoria interna: 64 e 256 GB

