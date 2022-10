Rick si prepara per una lunga memoria

Non c’è una data ufficiale, ma la band messicana Reik è un passo più vicina alla celebrazione dei loro primi 20 anni e, poiché potrebbero essere necessarie date chiave diverse come riferimento, la celebrazione potrebbe durare tre anni.

“Non abbiamo mai avuto una data ufficiale come inizio”, ha detto il chitarrista Pepe Marine in un’intervista con The Associated Press tramite videochiamata da Playa del Carmen, in Messico.

“La prima volta che ci siamo incontrati per registrare canzoni o qualcosa del genere, nel 2003, potrebbe essere quando abbiamo firmato un contratto con una casa discografica, o eravamo già ufficialmente una band, o potrebbe essere quando è uscito il primo album, che era nel 2005″. “La cosa migliore è che a partire dal prossimo anno abbiamo tre anni di festa”.

Rick, fondato a Mexicali, Baja California nel 2003, ha vinto un Latin Grammy ed è attualmente nominato nella categoria Song of the Year per la canzone “A volte buona, a volte cattiva” che esegue con Ricky Martin. I Latin Grammy Awards verranno assegnati il ​​17 novembre a Las Vegas.

“A volte buono, a volte cattivo”, un tema nostalgico su un amore finito, il suo video in bianco e nero è stato presentato per la prima volta nell’aprile di quest’anno e ha raccolto oltre 11 milioni di visualizzazioni su YouTube, aggiunto alla lista dei successi di Reik come “Un anno” con Sebastian Yatra, “Friends with Rights” con Maluma, “I Refuse” con Ozuna e Weizen, e la sua ultima uscita “5 Stars” con Panama Sich.

Quando collabora con altri artisti, ciò che la band cerca principalmente è che la storia che emerge sia qualcosa che il pubblico può sentire. Sebbene Marin e Julio Ramirez suonino la chitarra di accompagnamento per il cantante Jesus Navarro, nel tempo hanno imparato a non imporre la presenza dei loro strumenti.

“Penso che ogni volta, in un certo senso, ci sentiamo meno ansiosi, perché sentiamo che ci assomiglierà ancora anche se non ha necessariamente una chitarra o un’altra”, ha detto Marin.

Ma non dobbiamo lasciarci trasportare perché Navarro è la parte più ovvia quando è coinvolta la band, ha il Sigillo del Tre. Ad esempio, Ramirez e Martin hanno composto la canzone “A volte buono, a volte cattivo” con Pedro Capo, Ignacio Cibrian, Pablo Preciado, Mauricio Rengivo e Andrés Torres.

È un processo completo”, ha detto Ramirez da San Diego. “Ci sono canzoni in cui il contributo dei tre è molto chiaro, sento che ce ne sono altre che non lo sono, ma dal momento che abbiamo già fatto pace con esso, stiamo cambiando la nostra musica da un po’ di tempo. “

“5 stelle” con Sech è una canzone che parla della perdita di un ex partner che amano ancora e con cui hanno ancora familiarità.

“È una canzone molto calda”, ha detto Navarro di Città del Messico con il suo cane Boy. “Il messaggio di mandarti in viaggio e dire fondamentalmente ‘Sei una parte interessata o una parte interessata’ è molto chiaro”.

È anche come, “Mi hai lasciato per qualcun altro per interesse, ma mi manchi ancora”, ha aggiunto Marin.

La canzone è stata prodotta da Edgar Parreira e composta dalla cantautrice venezuelana-americana Elena Rose. Barrera e Reik ci stavano già lavorando quando Sech lo scoprì e chiese di aggiungerlo.

“Sich era affascinato da lei”, ha detto Ramirez. “Anche se non eravamo nel processo creativo di scrivere la canzone insieme, ha fatto quello che voleva, ha fatto la sua magia… ovviamente l’abbiamo adorato, perché è così bello”.

Ramirez conosceva già la capacità di Sych di fare rima, avendo avuto una sessione di scrittura di canzoni con lui.

“Quanto deve essere impressionato dal talento di scrivere, poiché ha scritto dal suo primo accordo di chitarra Unbelievable Things”, ha detto.

Sech e Reik hanno filmato insieme il video di “5 Stars” a Miami.

“Vogliamo condividere quella canzone dopo il palco per divertirci un po’”, ha detto Ramirez.

Dopo diverse collaborazioni di successo, in particolare con musicisti urbani, Reik è già un passo più vicino all’essere considerato un artista a pieno titolo nel genere.

“Inizialmente è stato uno sforzo, un’esperienza molto semplice, cercare di fare qualcosa nel genere urbano e con artisti urbani, qualcosa che non avevamo mai fatto prima e che non ci identificavamo o influenzavamo necessariamente la conversazione musicale o artistica”, Marin disse.

Ora, con quello che hanno imparato dagli artisti urbani, stanno componendo nuove canzoni con cui sperano di “riscoprire la nostra nuova musica pop”, ha detto Ramirez. “Stiamo cercando di non limitarci”, ha aggiunto.

Il 4 novembre eseguiranno un concerto a Guadalajara, Jalisco, e il 2 dicembre concluderanno l’anno con un concerto all’Auditorium Nazionale di Città del Messico.

“Più musica sta arrivando, più collaborazioni stanno arrivando e l’anno prossimo un grande tour”, ha detto Navarro.